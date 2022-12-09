抗癌飲食指導真的有用？　3個月營養師介入改善癌友4指標研究成果曝

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癌症關懷基金會飲食指導 掌握「黃金密碼」、飲食紀錄癌症關懷基金會發表「飲食指導介入模式：3個月癌友飲食指導專班」成果，成果研究已通過臺北醫學大學人體試驗委員會核可，使用歷年參與基金會專班的701位學員資料進行統計分析，其中男性佔15%，女性佔85%，近70%在40-59歲，學員中有60%是癌症第一、二期，其中以女性居多，有近40%為第三、四期，尤其第四期男性比例非常高，從中發現女性較積極提早採取抗癌健康對策行動。
癌症關懷基金會執行長黃翠華表示，癌友飲食指導專班可說是「全方位飲食指導介入模式」，學員經由專屬的營養師指導陪伴3個月，並依個別情況設定飲食黃金密碼CP值，C代表五穀雜糧，P代表蛋白質，針對這兩類飲食設定每日攝取量，此外，癌友每日需撰寫飲食記錄本，紀錄包含餐食、飲水量、排便與運動等，課程前後還需做抽血檢查及生活品質問卷調查，以評估疾病改善狀況。
體重、檢查指數、營養攝取、生活品質 癌友4項指標皆改善從成果發表資料中可看到，癌友經過指導後有以下4項改善：
一、體重：在介入前約有36%癌友體位未盡理想，其中過重佔27%，過瘦佔9%，而介入後發現，不論過瘦過胖體重都有顯著改善，過瘦癌友其中最多三個月胖4公斤，過重/肥胖者最多三個月瘦6公斤。
二、身體檢查指數：介入前超過10%癌友有肝功能指數異常、近30%有高膽固醇血症、近15%高三酸甘油酯、近25%飯前血糖異常、近10%尿酸高。經三個月的指導介入後，以上項目都有顯著改善，且癌症治療常造成的白血球與紅血球低下，在飲食指導介入後也有明顯改善。
三、營養攝取：相較於介入前，癌友各類食物攝取達成率有顯著改善，食物攝取的種類部分也由每日平均19種，提升到27種，增加最多的是多色蔬菜、堅果與植物性蛋白質食物，並同時養成飲水、運動習慣。
四、生活品質：根據前後問卷分析發現，介入後顯著提升癌友的自我效能，也增進自我飲食管理能力，癌友整體生活品質顯著提升，情緒狀態（如：憂鬱、易怒）、疲倦感、疼痛感及睡眠困難也都有顯著改善。
落實健康飲食生活 癌友親身分享個人經歷接受飲食指導的癌友也分享到，年輕時常常從早上8點一直工作到凌晨2點，覺得食物只要能吃飽就好，而且都以外食居多，在7年前發現已腦癌四期，腫瘤大約有3.5公分，經過化療、放療都沒有效果，但在經過飲食指導後腫瘤逐漸消失，也讓他懂得如何自我照顧。
癌症關懷基金會董事長陳月卿也呼籲，罹癌不可怕，基金會規劃設計的「癌友飲食指導專班」改變癌友飲食、生活方式、思維方式並讓癌友感受到愛與關懷，希望能有效幫助民眾抗癌防癌，而且飲食指導經醫學統計分析證實有效，希望癌友不要放棄，一起努力，找回生命的美好。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56120
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