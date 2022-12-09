廖科溢拿2座金鐘不夠！美女醫「再頒2獎」：愛情只是工具
金鐘行腳節目主持人廖科溢7日宣布與TVBS主播秦綾謙再婚，豈料消息一出，就被多名女子爆出他劈腿、欺騙感情等行為，對此，廖科溢也二度發出聲明，除了道歉以外，也虛心接受所有批評與指教。不過也因為他拿過兩座金鐘獎，眼科醫師黃宥嘉就在節目上表示，想要再頒2個獎項給他，分別是「金驢獎」和「金鳳凰獎」。
娛樂中心／綜合報導
黃宥嘉近日上節目《新聞挖挖哇》和其他來賓一起討論廖科溢的桃色風波，表示「撇開他的專業，其實已經獲得這個金鐘獎兩座的最佳主持人，行腳節目主持人的認證，那我覺得他今天結婚了，我們就普天同慶恭喜他」。
黃宥嘉接著說，「我個人再頒發給他兩座獎，第一個是『金驢獎』，驢子的驢，他喜歡騎驢找馬；第二個是『金鳳凰獎』，他在我眼中就是一個鳳凰男，你看他挑選的對象，都是對他有利的，他其實是詮釋愛情只是他的工具，那我們女生看到這個就是要很小心」。
這時，主持人鄭弘儀就問「愛情是他的工具，那他要達到什麼？」黃宥嘉也回應「他要的其實是權勢，比如說他的女朋友中，有一個是電視台的副總，也是他的經紀人，如果沒有副總跟經紀人的幫襯，他今天有這些節目嗎？我會打一個問號喔，有才華的人其實很多，可是他要怎麼嶄露頭角，嶄露得這麼好？所以有一些女生，作為女朋友的身分，他也是有挑的」。（編輯：郭佩蓉）