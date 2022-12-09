歡慶印尼母親節！雲林移民署辦新二代手作玫瑰講座

111年即將接近尾聲，12月22日對於印尼人來說是一個特別的節日，當日藉由歡慶母親節表達內心的感恩與孝心。移民署南區事務大隊雲林縣服務站特別利用新住民家庭教育暨法令宣導課程的機會，帶著參加課程的印尼籍新住民及其子女，一同手作玫瑰花獻給自己的媽媽，並寫上感恩卡表達祝福，同時親子同樂體驗傳統印尼童玩，讓這些新二代們更加認識父母母國的傳統文化，也緩解新住民們的思鄉之情。
記者賴正琳／綜合報導
不同於台灣每年5月的第2個星期日以康乃馨慶祝母親節，為了紀念1928年第1屆印尼婦女大會開幕紀念日，印尼的母親節訂在12月22日舉辦，以粉紅玫瑰作為母親節的代表，當日參與課程的新住民，除了初次入境者外，還有來台已超過10年，並有了可愛的新二代們，大家一同手作玫瑰花並寫上感恩卡，贈送給另一半或媽媽，新住民伴侶阿鴻用溫暖充滿愛的語氣表達感謝：「老婆一直以來辛苦了，母親節快樂」。另外現場還體驗傳統印尼童玩「釣瓶子」，以平衡感將腰際上的釘子先行放入啤酒瓶內並成功拉起者，獲得優勝，現場歡笑聲不斷，讓印尼新住民們感受到難得的家鄉氣氛。
雲林縣服務站主任陳駿璿表示，該站每個月舉辦的家庭教育暨法令宣導課程，是為了幫助新住民更快適應在台的新生活。這次特別聘請到擅長印尼傳統舞蹈的莎莉老師分享印尼藝術文化，讓新住民能夠透過活動，化解語言及文化隔閡，學習新知並增廣見聞。陳駿璿也提醒，若在台有任何居停留相關的問題，歡迎撥打雲林縣服務站電話05-5345971諮詢。