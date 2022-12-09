烘爐地與警駁火！醋男為竹聯幫成員 曾在故宮前掃射16槍
烘爐地爆發警匪槍戰！49歲的劉姓男子不滿鄭姓女友與葉姓男友人來往密切，昨晚對葉男開槍尋仇後逃逸，警方獲報追捕劉男到烘爐地，雙方發生激烈槍戰，劉男先對警方開了2槍，警方立即連開12槍反擊，過程中劉男頭部中彈倒地，目前急救中。警方查出，劉男為竹聯幫成員，2016就曾「為愛爆走」，當時他和女友感情生變，竟持槍跑到女友位在故宮前的住處，朝社區掃射16槍，火力相當強大。
編輯中心/綜合報導
警方表示，昨晚10點多，劉男因為不滿女友和葉男走太近，又得知兩人昨晚相約在南京東路民宅，劉男一氣之下，夥同張男持槍前往，找葉男尋仇，談判過程中，劉男拿出預藏的手槍，朝葉男腿部開了1槍，隨後立即逃逸。
警方獲報後，調閱監視器追查劉男行蹤，並於今天凌晨一點在中和知名景點烘爐地，找到劉男與張男，怎料兩人一見到警方就開了2槍，警方也不甘示弱，連開12槍反擊，過程中，劉男頭部中彈送醫倒地，目前仍在搶救中，而張男當時見狀便立即投降。而烘爐地槍戰現場起獲一把改造手槍，警方也在第一案發現場找到2把改造手槍、子彈11顆、彈殼。
根據警方調查，綽號「少華」的劉男為為竹聯幫成員，有毒品、槍砲、妨害自由等前科，2016年他懷疑女友與大哥有染，竟持衝鋒槍跑到士林區的故宮博物院前廣場，對著女友居住的「至善天下」社區，瘋狂掃射16槍，隨後駕車離去。
警方趕抵在現場，採獲1枚未擊發的子彈及15個彈殼，並在2天後逮捕劉男，在其家中起出德製MP5衝鋒槍1把、找出9mm子彈300發、霰彈槍子彈78發，火力相當強大。（編輯：孫唯容）