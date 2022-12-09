台泰勞工會議睽違三年再舉辦　推廣移工留才久用方案　

受Covid-19新冠肺炎疫情影響，已停辦3年的台泰勞工會議，12月8日於泰國曼谷恢復舉辦「第21屆台泰勞工聯合會議」。台泰雙方針對共同關切的重要勞務合作議題，會中充分討論並達成多項共識。泰方將積極配合台方移工留才久用方案政策，加強宣導勞雇雙方合作推動；台泰雙方將加強移工法令宣導，防杜移工酒駕及吸毒等刑事犯罪；台泰雙方衛生部門將持續討論，增加泰國移工認可醫院及健檢合格認定等事宜。
記者賴正琳／綜合報導
第21屆台泰勞工聯合會議輪由泰方主辦，臺方由勞動部勞動力發展署蔡孟良署長率團與會。會議由蔡孟良署長與泰國勞工部就業廳長Mr.Phairoj Chotikasatien共同主持，我駐泰代表處徐蔚民副代表及駐處人員亦全程與會。蔡孟良於會議開幕致詞時表示，本屆台泰勞工會議因受疫情影響延後3年舉辦，但雙方各項勞務合作並未受到影響，雙方仍透過聯繫機制持續推動落實。目前在台泰國移工多從事製造業或營造業工作，泰國移工的工作經驗、技術能力及工作態度深受我國雇主肯定，且多數移工累積工作年資及專業技能後，可以適用我國今年新推動的移工留才久用方案，雇主可以留用資深技術移工，不再受法令年限限制；移工也同時升級為中階技術人才，不僅可以提高薪資，也有利於其職涯發展。泰國Phairoj廳長則表示，台灣是泰國勞工出國工作人數最多的目的地。台灣長期對於泰國勞工的生活照顧及工作權益促進不遺餘力，包括明年即將調整的基本工資，也嘉惠了泰國勞工，泰方十分感謝。而台方新推出的留才久用方案，對泰國勞工更是一大福音，泰方將全力配合台方共同努力。
本屆台泰勞工聯合會議，雙方就泰國勞工在台工作管理、權益保障及政策推動等提出7項議題，經雙方整併討論後，共達成5項具體結論如下：
一、台泰雙方同意共同推動「移工留才久用方案」，台方持續鼓勵雇主協助移工轉任中階技術工作人力；泰方將由泰國經濟貿易辦事處為窗口，協助雇主聯繫曾聘僱但已返回泰國無法聯絡上的移工，並受理申請中階技術工作再來臺工作。
二、泰方同意於移工出國前辦理講習期間，將加強向泰國移工宣導防制酒駕、吸毒及騎乘微型電動二輪車應注意之資訊。
三、台泰雙方將向移工加強宣導人力仲介公司合法收費規定；鼓勵移工向台方1955專線申訴檢舉不法超收費用；台方將專案查察超收費用高風險對象。
四、泰方同意於移工出國前辦理講習及在台工作期間內，加強宣導預防A型肝炎傳播與飲食衛生教育等衛生健康資訊。
五、泰方將協助移工出國前辦理講習梅毒衞生教育資訊；台方如有相關衛教影片，可提供泰方納入講習內容。
台泰勞工聯合會議結束後，泰方特別安排台方代表團參訪泰國勞工部DSD公立勞工職訓中心及私立KTC Skills Testing訓練中心，參訪過程除與泰方分享交流我方職業訓練及技能檢定的作法及經驗外，也期望台泰雙方更加緊密合作，並瞭解泰國勞工赴海工作前，在職訓中心的訓練情形，也歡迎更多泰國技術移工來臺工作。