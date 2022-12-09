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挺過家暴風波　新住民單親媽媽完成學業夢

▲陳美麗參加大學參加走秀，勇敢展現自我。（圖／新竹縣政府）
▲陳美麗參加大學參加走秀，勇敢展現自我。（圖／新竹縣政府）

記者賴正琳／綜合報導

新竹縣政府為鼓勵設籍新竹縣新住民持續進修，落實終身學習，從2019年起積極辦理「新住民一代學習楷模」申請計畫，每年透過評選後，選出新一代學習楷模，其中今年越南籍新住民陳美麗獲得此殊榮，陳美麗走出配偶家暴陰霾後，扶養女兒長大，兼顧事業，不忘完成學業，今年順利大學畢業，同時也進入研究所就讀，不只一圓學業夢，還選擇繼續挑戰自我，為夢想前進。

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新竹縣長楊文科說，新住民全國已超過57萬人，新竹縣約1萬4755人，感謝新住民為台灣這塊土地注入多元的生命力，希望透過計畫給予新住民新一代更多鼓勵，向上學習。恭喜本次獲獎的陳小姐，克服困難完成學業，堪為學習表率。

今年44歲的陳美麗在2006年來到台灣，不幸遇到患躁鬱症的丈夫家暴，但為女兒忍受7年，直到2013年，丈夫為了新對象主動提出離婚，婚姻才宣告結束，經歷一段時間她終於走出家暴陰霾後，獨自扶養女兒，在家庭、事業及學業的三方壓力下，不忘讀書進修，今年終於在空中大學畢業，同時也順利進入大學研究所，繼續挑戰自我。

▲陳美麗曾協助縣府新住民體驗活動，積極推廣越南文化。（圖／勞動力發展署）
▲陳美麗曾協助縣府新住民體驗活動，積極推廣越南文化。（圖／新竹縣政府）
新竹縣政府教育局說，陳美麗秉持父母教育理念務實為重，來到台灣後，她也樂於學習，為彌補沒有就學的遺憾，先後在竹北市中正國小就讀成人教育班學中文，接著進入國中補校及高中就學，並成功考進國立空中大學，在老師耐心教學和同學鼓勵，逐漸在學業上找到自信，今年順利畢業後，在家人鼓勵下，進入嶺東科技大學國際企業研究所就讀，幫助未來事業發展，同時也參加選美比賽，勇敢展現自我，獲得一致好評。 

陳美麗說，運用課餘及假日進修，精進並學習不同專業技能，自己也開店賣冷凍水餃，今年也參加美容美髮職訓2個月，同時協助老師義剪做公益，也規劃明年要開快剪店。她也期許新住民姊妹，機會是留給準備好的人，對於自己能學以致用來幫助別人，提供服務及貢獻，是一件非常開心的事情。

同時陳美麗也運用越南語與中文的雙語優勢，不但通過東南亞新住民及其子女文化講師、新住民生育保健通譯員、母語教師資格。內政部移民署新竹縣服務站、法院及檢察署等機關擔任通譯員至今5年，希望確保越南同鄉權益。

陳美麗女兒楊香梅目前就讀竹東高中一年級，在媽媽努力培養下，也不辜負期望，乖巧懂事，努力讀書，也展現繪畫及作文才華，屢屢獲獎，曾以「媽媽的背影　美麗的守護神」為題創作，在文中楊香梅最後提到，「未來的路無論荊棘充滿坎坷，我都要帶著媽媽一步一腳印安穩的跨過，走上安穩的人生正道，小時候的我沒能力，但現在的我將會成為您的守護神，永遠陪伴您保護您，讓您過幸福的生活。」

▲陳美麗也曾受邀協助新豐國小母語教學。（圖／勞動力發展署）
▲陳美麗也曾受邀協助新豐國小母語教學。（圖／新竹縣政府）

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