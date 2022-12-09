冬令吃鍋要降火！臺虎推「燒仙草啤酒」 用湯匙喝更對味
12月世足賽將迎來刺激的冠軍賽，啤酒銷量也跟著一路飆升，各業者也推出全新口味，帶給酒友全新體驗。其中臺虎攜手台南府城Bar T.C.R.C.，橫跨啤酒汪洋，推出「騷包仙草啤酒」，將巷口美食變成啤酒，饕客們也可以用湯匙喝、加熱喝，搭配薑母鴨、羊肉爐超對味；同時，解封機票太貴沒關係，台灣KIRIN推出在日本熱銷19年的冬季限定一番搾「鮮摘啤酒花啤酒」，原裝進口讓你彷彿一秒到日本。
記者鍾怡婷/綜合報導
臺虎精釀「在地臺灣味」系列，攜手府城調酒南霸天 Bar T.C.R.C. 推出「在地臺灣味」系列第六款作品「騷包仙草啤酒」。將臺式巷口美食「燒仙草」的甜湯風味完美神還原，結合啤酒的氣泡感與麥芽氣息，讓饕客們用獨特的方式，品嚐這份接地氣的在地好滋味，將於12/10於 7-Eleven、 Mia C'bon、誠品（知味市集）、微風超市陸續上市。
「騷包仙草啤酒」有爽口帶勁的微氣泡，搭配濃郁的仙草蜜香！冬令吃鍋進補時若怕火氣爆棚，也可來一罐性涼舒暢的仙草啤酒，用在地臺灣味為自己的五臟六腑消消火。除了適合直接開罐暢飲，臺虎也將與Bar T.C.R.C. 的掌門人阿翔（黃奕翔）合作，在臺虎精釀臉書帶大家使用「騷包仙草啤酒」，在自己家裡 DIY 一碗熱熱喝、配料澎湃、用湯匙品嚐的「燒仙草調酒」，創造全新微醺體驗。
同時，啤酒類新品還有台灣KIRIN推出冬季限定的一番搾「鮮摘啤酒花啤酒」，之所以限定冬季上市，源自於其「啤酒花」僅採用日本岩手縣遠野市所種植的「IBUKI」啤酒花釀造，而冬季正是IBUKI的採收季節，因此造就「鮮摘啤酒花啤酒」的期間限定，然而短暫亮相仍不減其魅力，自日本上市以來，已熱銷邁入第19年，本次日本原裝進口，帶大家一起體驗來自遠野市的天然滋味。