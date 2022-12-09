1周內受訪2度失控　吳怡農今向記者道歉：我會做得更好

台北市中山、北松山區立委補選將於1月8日投票，民進黨候選人吳怡農參選以來，面對媒體提問已2度情緒失控，引發討論。其今（9）日上午於長春路、一江街口出席活動前受訪時，主動先向媒體表達歉意，他指出，過去這禮拜許多互動或許造成一些朋友們不愉快、不舒服，跟大家說不好意思，請大家多包涵，接下來這個月有很多密集相處機會，「我會做得更好」。
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當天媒體追問去年、前年都有出席？吳則略顯不耐說，今天的重點是甚麼？還有誰有甚麼其他問題嗎？面對記者質疑閃避問題，吳怡農表示，除了疫情期間，校慶有機會都會來，今天也是跟家長朋友聚在一起，大家都常常看到自己，「我不知道你還希望我說些甚麼？」
另外，昨日吳怡農舉行松山機場遷建政見記者會，會後媒體針對競選對手王鴻薇提出的核二議題詢問，並追問是否認為2025非核家園會實現？吳怡農隨即嗆聲，「好像是這個，這個，我正要說，這個，我還以為我在跟她的發言人對話」，提問記者則立刻回應，「這個是問題吧，我不是她的發言人，我先澄清」，吳接著說，「我記得」，但並未正面回應關於非核家園的提問。相關發言一出，引發譁然。
對此，吳怡農今日抵達現場後，依規劃要接受媒體訪問，在媒體提問前，他首先表示，開始之前先謝謝大家，天氣不好還是出來，麻煩大家了；他說，藉這機會要跟媒體朋友們說，過去這禮拜許多互動或許造成一些朋友們不愉快、不舒服，跟大家說不好意思，請大家多包涵，接下來這個月有很多密集相處機會，「我會做得更好」。
吳怡農也說，昨天有媒體問及2025非核家園議題，自己今天跟大家說明看法。他說，非核家園最核心問題就是核廢料處理，任何想要延役核二、核三廠的民意代表，都應該要認真提出解決核廢料問題的方案，特別是核二在新北市，在新北市長侯友宜不支持的情況下，這是不可行的方案，期待所有提出政見、喊出口號的人有具體可行的方案，讓社會可以討論。