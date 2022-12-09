中國封殺水產品「餐餐吃漁產」？陳吉仲：加強午仔魚內銷

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今被問及是否將來要全民「餐餐吃漁產」，陳吉仲表示，因應的措施有很多種，而且不同的魚種有不同的方式，像是午仔魚就跟石斑魚完全不一樣，午仔魚的部分會特別加強內銷，魷魚、秋刀魚還是會以外銷的為主。
陳吉仲也說，以石斑市場來說，不只賣到了美國，還賣到了紐西蘭、馬來西亞，甚至跟日本的藏壽司也簽訂合約，而且數量是國內相關供應量不夠，將會持續的以石班為例進行產銷調節，同樣的，在這時候農委會很樂意將所有的這些受影響的品項，不管是新興市場的開拓，或者是透過加工等的來執行到位，「那我想重點還是可以降低單一市場的倚賴」。
至於中國禁石斑魚是否是與台積電有關，陳吉仲直言「我想這個可能要詢問中國」，農委會還是會力保所有的午仔魚漁民的權益，事前準備好的因應措施也會全力的執行到位。
陳吉仲舉例，以石斑魚來講，並沒有因為在6月13日無法輸出到中國以後，價格就受到影響，外銷還比原先估計的多了5到6倍，內銷因為在短期5個月，加工的量能跟冷鏈全部建置，所以讓現在的池邊的石斑魚價格非常好。
陳吉仲強調，有信心因。應這一次所有可能的影響，但還是希望能透過既有的管道，把這些註冊的手續跟資料可以補齊，完成申請的程序。