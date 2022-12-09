特企／市售魚油眼花撩亂！專家：這4大挑選指標不怕踩雷
許多國人都會在日常補充保健品，其中像是保健大宗的魚油，購買前總得注意品牌、成分、以及注意魚油的新鮮度、EPA+DHA濃度、Omega-3濃度等，但究竟一般人能夠吸收有效成分總含量有多少呢？台灣保健食品電商大醫生技食品技師王玫芸表示，大多數的魚油產品標示，都只標出濃度，沒有特別標示含量，僅部分少數會將濃度、含量清楚標示在產品頁面上。但她也呼籲消費者不用太擔心，只要記得「每顆魚油重量」x「Omega-3濃度」，就可以知道你所吃到魚油的總有效成分含量是多少。
王玫芸以大醫生技魚油為例說明，一顆魚油容量為600毫克，Omega-3濃度為85%，等於吃進一顆大醫生技魚油的總有效成分含量為510毫克。依據衛生福利部公告，每日食用量以所含EPA及DHA總量，限制不得超過2公克，因此她說以大醫生技魚油而言，一天兩顆就能攝取到1020毫克的有效成分含量，就相當充足。透過這樣的計算方式，可換算該魚油產品的總有效成分含量，並多加注意魚油的挑選準則，消費者就能更精準地買到優質的魚油產品。
針對挑選魚油產品的方向，大醫生技食品技師王玫芸提供魚油挑選的4大指標
第一點：是否標示EPA、DHA、Omega-3的有效濃度
第二點：酸價值指數越低，代表魚油越新鮮
第三點：吸收型態為rTG，其不須經過二次轉換，即可直接被人體利用，讓吸收度更好
第四點：原料產地以挪威為最佳，因純淨海域的魚種能提升產品的安全性。
坊間魚油推薦的品牌令人眼花撩亂，只要在購買前要記住挑選魚油的4大指標，就能買到高品質又有感的魚油保健品。
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