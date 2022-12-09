席琳狄翁患罕病！「僵硬人症候群」背痛是警訊 主症狀曝
音樂天后席琳狄翁（Celine Dion）突發出震撼消息，宣布自己因為罹患罕病「僵硬人症候群（Stiff person syndrome）」，將取消接下來歐洲的全部演唱行程。而究竟何為「僵硬人症候群」呢？台大醫院神經部兼任主治醫師楊智超指出，此為一種中樞神經系統疾病，主要徵狀有體僵硬、緊縮，也因此容易被誤判為背痛、神經緊張，可透過免疫治療藥物、血漿置換術、注射免疫球蛋白製劑都有改善病情的效果。
記者鍾怡婷/綜合報導
楊智超醫師在台大醫院神經部衛教資料指出，僵硬人症候群（ Stiff person syndrome）是種罕見的中樞神經系統疾病，主要症狀為軀幹及近端肢體僵硬、緊縮，尤好發於腹部與下背部的肌肉。患者多是在成年後發病，六至八成的病人，血中及腦脊髓液中會出現抗麩胺酸脫羧基(酉每)的抗體（Anti-glutamic acid decarboxylase antibody），這種酵素是合成中樞神經一種抑制性傳導物質GABA所需的，若遭受到抗體的破壞，可能導致中樞神經抑制功能的不足，使得肌肉產生過強的活性，繼而變得僵硬。
顧名思義最困擾僵硬人症候群患者的病徵，就是身體肌肉變得僵硬，觸感硬如鐵皮，若肢體也出現僵硬時，行走、活動都會受限。因此病罕見，患者很可能被當作太緊張或一般下背痛處理。對於僵硬人症候群的治療，有些藥物可以改善患者軀幹及肢體僵硬的情形，但基於其自體免疫失調的機制，施以免疫治療藥物或使用血漿置換術、注射免疫球蛋白製劑，也能改善病情。