新好男孩尼克被控「性侵未成年自閉少女」 受害人染性病
美國知名男團新好男孩（Backstreet Boys）成員尼克卡特（Nick Carter）剛經歷「新好弟弟」亞倫卡特猝逝之痛，近日驚傳曾對多名女性性侵害，一名39歲女子指控，21年前還未滿18歲的她，在巡演巴士上遭尼克強制性交，自己因此染上性病，律師表示，另有3位受害女子不願出面，將一起對尼克提告。
娛樂中心／綜合報導
控訴的女子聲淚俱下地說，尼克卡特威脅她保持緘默，加上怕站出來揭發對方惡行，自己會因此坐牢，不過她現在希望阻止尼克繼續侵犯更多未成年少女和女性，也要他為自己的錯誤負起責任，所以決定站出來，「就只是尼克卡特是名人，不代表他可以免除自己所做的犯行，我是一個性侵案件的倖存者，而且永遠都會是」。
外媒引述法律文件報導，患有自閉症和腦性麻痺的17歲被害女孩，2001年參加華盛頓一場演唱會，受邀上尼克的巡演巴士，尼克問她要不要喝一杯，女孩表示想喝蘋果汁，尼克卻拿一杯紅色的飲料，稱是「VIP果汁」，她喝了後感覺怪怪的，事後認為是混酒的蔓越莓汁，後來尼克就帶女孩到巴士廁所、床上侵犯，羞辱她是「弱智的小婊子」，以及嗆她就算說出去也沒人會相信，女孩全程都在哭泣，事發後還感染HPV（人類乳突病毒），對於指控，尼克卡特尚未回應。（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞
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