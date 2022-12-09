炸串吃到飽245元！自助吧、肉串、炒麵無限吃：平日限定
想要實現炸物自由不是夢，鹹酥雞夾沒幾樣就要兩三百元，現在花最低245元，就能享炸物無限吃！來自日本大阪的「串家物語」，主打30種以上串物無限拿取吃到飽、自助DIY邊炸邊吃，即日起祭出平日限定優惠，兩人同行第2人半價。
記者黃韻文/綜合報導
發跡於大阪的串炸連鎖餐廳「串家物語」，目前在北中南共有4間據點，分別是南港店、板橋店、台中港店、台南三井店，皆是主打串炸無限拿、自助現炸吃到飽的消費模式。由於炸物一定要趁熱吃，若是冷掉就美味盡失，因此店內每桌都內嵌一個方型油鍋，自助吧提供30種以上海鮮、肉品、蔬菜等串物無限拿取，依桌上的「建議油炸時間」就能DIY自己熱騰騰的新鮮炸串，店家也提供多種7種炸物沾醬，自助吧另有沙拉、甜點、日式熟食、霜淇淋及飲料等，都是採取無限吃到飽。
串家物語即日起至12月29日祭出平日限定優惠，周一至周四下午4點前進場，兩人同行享第2人半價、四人同行享2人半價，原先平日午餐每人收費490元，活動期間第二人最低245元爽吃，兩人分攤不到368元，就有炸串、紅燒獅子頭、炒麵、茶泡飯、沙拉、薯條、飲料、甜點、霜淇淋吃到飽，以上另收10%服務費。