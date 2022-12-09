王大陸認愛大馬女神！28歲女友身世起底 認了曾經離過婚
31歲男星王大陸，去年就多次傳出與馬來西亞歌手蔡卓宜熱戀，甚至被拍到在街頭擁吻，引起外界熱議。如今，小倆口終於在今（9）天正式對外公開戀情，廣受粉絲祝福。事實上，王大陸口中的「大馬女神」，過去曾有過一段長達3年的婚姻，也讓她飽受輿論聲浪。
娛樂中心/綜合報導
據了解，現年28歲的蔡卓宜，原是一名彩妝師，偶爾也會外拍兼職平面模特兒，由於外型太過亮眼，再加上甜死人的笑容，讓她瞬間爆紅，並在2016年順勢出道，2018年才轉戰中國演藝圈。不過，蔡卓宜卻在出道同年就和圈外男友結婚，但僅維持3年就離婚作收，直到2020年蔡卓宜參加選秀節目《青春有你》才被網友們起底，引發大量輿論批評。
結果蔡卓宜不僅沒有因此沮喪，反而大方對外承認這段過去，她也曾在節目上哽咽說到，「所有的經歷都有它的道理，我活在網路發達的年代，可是我一點都不活在評論裡，愛自己，做自己，勇敢地往前走。」也因為這樣的一段話，讓她在中國的人氣瞬間飆漲。
所幸，2021年蔡卓宜在中國綜藝節目《怦然再心動》認識了現任男友王大陸，小倆口祕戀1年多，期間內也不斷被拍到約會或是在街頭擁抱熱吻，粉絲們也都關注這段戀情，如今終於修成正果，也讓大家十分開心，紛紛湧入社群平台給予祝福。（編輯：詹鎰睿）