陳文茜「臨終前最後遺願」　蔡琴答應了：很大的託付

64歲陳文茜2019年確診肺腺癌初期，開刀切除腫瘤後，調養一段時間才逐漸康復，沒想到，近來身體每下愈況，免疫系統出問題、下肢末端血管破裂、腦下垂體功能喪失，全身水腫等，一天都要服上多種藥物，讓她看透生命。摯友蔡琴近日到陳文茜節目作客，透露答應陳文茜臨終前要到病榻為她獻唱，「這是一個很大的託付。」 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲▼陳文茜病魔纏身多年，早已看透生死，逐步安排身後事。（圖／TVBS提供、翻攝自陳文茜臉書）蔡琴表示，某天和陳文茜通電話，對方想問她一個問題，卻有點不好意思開口，「蔡琴，將來我要走的時候，妳幫我唱歌好不好？」她聽完非常冷靜，因為這是一個很大的託付，連跟家人都沒答應過這種事，沒想到，蔡琴一度誤會是在告別式上，讓陳文茜忍不住開嗆：「告別式我都掛了！唱給別人聽干我什麼事！」強調是斷氣以前，蔡琴想了想便答應陳文茜。▲蔡琴開「生命之歌」歌單並試唱幾首，才唱二、三兩句，陳文茜就掉下眼淚。（圖／宜辰整合行銷提供）陳文茜和蔡琴開始討論歌單，因為要讓陳文茜聽了可以好好「睡著」，又要能讓自己控制情緒，不要哭到爆掉，把歌唱好，蔡琴先試唱了四兄弟合唱團的歌曲《Try to Remember》，後來再唱約翰丹佛（John Denver）的《Today》，唱了二、三句陳文茜就哭了，陳文茜形容：「蔡琴歌聲中有純粹和愛，一種能量，能把人一生中的回憶瞬間抓起來，所以人生最後一刻聽到蔡琴的歌聲，讓人感覺這一生很美、很值得。」（編輯：楊穎軒）昆凌一張8人自拍「含金量爆表」 5萬人朝聖：臉都像P的廖科溢再婚女主播、被爆劈3女 前妻發文寫下22字短今洗溫泉！神級美腿2小時千人朝聖 網友：太香了宋慧喬被拖去頂樓霸凌！發毛畫面曝光 展開《黑暗》報復