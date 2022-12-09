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史無前例！男星失言、持續脫序　慘被取消學位

▲肯伊威斯特因為近來的脫序行為，被芝加哥藝術學院取消榮譽學位。（圖／翻攝肯伊威斯特推特）
▲肯伊威斯特因為近來的脫序行為，被芝加哥藝術學院取消榮譽學位。（圖／翻攝肯伊威斯特推特）

記者吳雨婕/綜合報導

45歲的美國饒舌天王肯伊威斯特（Kanye West、肯爺），因為個性火爆，爭議不斷，日前他在推特上發表了反猶太言論，還因此帳號被封，風波延燒至今越演越烈。近來芝加哥藝術學院宣布撤銷肯伊威斯特的榮譽學位，打破該校的紀錄。

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據《TMZ》報導，芝加哥藝術學院（School of the Art Institute of Chicago，以下簡稱SAIC）的校長Elissa Tenny發出的聲明中提到，肯伊威斯特得到榮譽後，表現出令人不安的行為，以及發表了不符合價值觀的危險言論，「他的反黑人、反猶太主義等煽動性言論，令人作噁且應該受到譴責，他的言行讓大家感到痛苦。」因此針對肯伊威斯特的脫序行為，SAIC決定取消他的榮譽學位。

▲肯伊威斯特（左一）宣布參選美國總統。（圖／翻攝肯伊威斯特推特）
▲肯伊威斯特（左）因脫序行為付出慘痛代價。（圖／翻攝肯伊威斯特推特）
Elissa Tenny還提到，SAIC從未有過取消榮譽學位的前例，但還是選擇取消肯伊威斯特的學位，是經過多方考量，且認為這個決定是「合適的」，「作為高等教育機構，我們必須得堅持以更高的標準來保護言論自由，我們堅信有權利表達不同的觀點與信仰，但他（肯伊威斯特）的行為讓我們知道，取消這一榮譽是適當的。」

▲爭議不斷的美國饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）宣布，他有意角逐2024年總統大位，而且他已邀請前總統川普擔任競選副手。（圖／美聯社／達志影像）
▲肯伊威斯特被取消榮譽學位。（圖／美聯社／達志影像）

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