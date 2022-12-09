創單月新高！台積電11月營收2227億元 年增逾5成
台積電今（9）日公佈2022年11月營收約為新台幣2227億600萬元，月增5.9%、年增50.2%，創下單月新高。累計2022年1至11月營收約為新台幣 2兆713億3100萬元，年增44.6%。台積電今日股價漲10元，收在481.5元，漲幅2%。
記者許家禎／台北報導
台積電今（9）日11月營收約為新台幣2227億600萬元，較上個月的2102.66億元，增加了5.9%，較去年同期的1482.68億元，增加了50.2%。累計2022年1至11月營收約為新台幣 2兆713億3100萬元，較去年同期的1兆4320.33億元，增加了44.6%。
台積電10月及11月營收合計達4329.72億元，法人預期，台積電第4季營運目標可望順利達成。台積電之前預估第4季營收約199億至207億美元，若以中間值203億美元計，將季增約0.4%。
台積電美國亞利桑那州移機典禮於美東時間6日登場，第一期工程預計於2024年開始生產N4製程技術，會上也宣布該廠開始興建第二期工程擴建，預計於2026年開始生產3奈米製程技術，兩期工程總投資金額約為400億美元（約合新台幣1.2兆元），成為亞利桑那州史上規模最大的外國直接投資案，也是美國史上規模最大的外國直接投資案之一。