才簽放棄急救「孤單沒人理」！小炳突悲曝：我是可憐老頭
44歲藝人小炳，近年來淡出演藝圈，結果在2021年因細菌感染引發「菌血症」，直到上個月初，他才在臉書透露已經簽下「放棄急救同意書」以及「器官捐贈同意書」，怎料，小炳日前再度發文訴苦，自己就像是個可憐的孤單老頭，家人都不理他。
娛樂中心/綜合報導
小炳在上個月初在臉書發文分享，他在醫院簽下「放棄急救同意書」以及「器官捐贈同意書」，也對於自己的決定十分認同，「我認為我這樣做是對的，因為如果人真的要離開了，真的不想要再痛苦插管或者是氣切之類的」，希望能捐贈自己的器官，來幫助更多需要的人。
結果事隔半個月，小炳又發文抱怨，「我就是一個可憐的孤單老頭，傳簡訊給小孩，小孩不回，傳簡訊給弟弟，弟弟裝瞎，我只好蹲在地上不斷地畫圓圈，來宣示，我是個可憐孤單的老頭…」而且還特別曬出蹲在地上畫圈圈的搞笑照片，幽默反應被家人冷漠的處境。
事實上，自從哥哥大炳2012年過世後，小炳也逐漸看淡生死，反而更加珍惜現在的人生。此外，由於小炳去年8月曾因細菌感染引發「菌血症」，如果再晚一步就可能敗血性休克和多重器官衰竭，幸好治療後平安無事，卻也讓他更加重視身體健康，決定透過器捐來幫助他人。（編輯：詹鎰睿）