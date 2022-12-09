林智鴻訪問蘇格蘭 成功開啟潔淨能源發展國際合作的契機
高雄市議員林智鴻長期在高市議會質詢推動「氫能發展」有成，日前與台北駐英國代表處愛丁堡辦事處處長張嘉政、高雄市政府環保局副局長黃世宏等人拜訪蘇格蘭格拉斯哥市新能源產業Hydrasun，成功促成彩碤新能源股份有限公司與Hydrasun達成雙邊技術合作的協議，開啟台灣新能源產業與潔淨能源發展國際合作的契機。
記者郭凱杰／高雄報導
林智鴻8日偕彩碤新能源股份有限公司董事長鄭英豪、台北駐英國代表處愛丁堡辦事處處長張嘉政、高雄市政府環保局副局長黃世宏等人拜訪格拉斯哥市新能源產業Hydrasun。Hydrasun是由油氣產業轉型的新能源企業，主要以製造潔淨能源所需的儲能系統與提供工程整合業務為主，其中的儲能系統便是此次彩碤與Hdrasun的合作項目之一。
林智鴻表示，行政院已預訂將於2030年前投入9000億預算全力推動淨零排放的國家目標，顯示能源轉型對於國家發展的重大意義，而此時國際對話並了解國際新能源產業趨勢至關重要，也是此行與「台灣高雄潔淨能源考察團」赴英考察的主要目的。
林智鴻指出，彩碤新能源是台灣第一家出產潔淨能源運具的新創企業，首輛氫能巴士確定將於2023年亮相，該公司董事長鄭英豪為具經驗與遠見的企業家，此次與格拉斯哥Hydrasun企業技術合作，引進英國創新經驗與技術，對台灣發展潔淨能源的進程跨出深具意義的一大步。