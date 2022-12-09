未來1週3段降溫！入冬「最強冷空氣」報到　北部最低14度

快衝壽司郎抓寶！免費送6款寶可夢疊疊杯　5大主題店登場

▲壽司郎與寶可夢推出聯名集點，免費送6款疊疊杯，全台5家寶可夢主題店同步登場。（圖／業者提供）
▲壽司郎與寶可夢推出聯名集點，免費送6款疊疊杯，全台5家寶可夢主題店同步登場。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

就決定是你了！壽司郎和寶可夢攜手推出最強集點活動，12月12日起到全台門市用餐，就能集點免費兌換寶可夢疊疊杯，共有皮卡丘、伊布、路卡利歐、甲賀忍蛙、波加曼、珍稀隱藏版，全套共計6款。除了超可愛周邊之外，壽司郎也在北中南改造5家主題店鋪，讓滿滿寶可夢環繞身邊陪吃壽司。

我是廣告 請繼續往下閱讀
壽司郎自12月12日起將推出寶可夢疊疊杯集點活動，消費滿500元可得1點，活動期間集滿3點，就能免費隨機兌換1款疊疊杯，若當次單筆消費超過1500元，結帳時就送疊疊杯1個，共有皮卡丘、伊布、路卡利歐、甲賀忍蛙、波加曼及珍稀隱藏版，全套共計6款，限量5萬5000個，換完為止。

▲壽司郎推出6款寶可夢疊疊杯，消費滿300元集1點，滿3點免費隨機兌換1款。（圖／業者提供）
▲壽司郎推出6款寶可夢疊疊杯，消費滿300元集1點，滿3點免費隨機兌換1款。（圖／業者提供）
壽司郎也在北中南打造5間寶可夢期間限定主題店，聯名門市包括台北永春店、新莊中平店、台中福科店、台南安平店、高雄鳳山店，讓粉絲沉浸在寶可夢的世界裡吃壽司。

▲北中南5家門市自12月12日同步化身寶可夢主題店。（圖／壽司郎提供）
▲北中南5家門市自12月12日同步化身寶可夢主題店。（圖／壽司郎提供）
而台灣壽司郎第34號店中壢中正店也將於12月15日正式開幕，進駐中壢人共同回憶的「大時鐘廣場」，為了慶祝新門市開幕，祭出限定商品「鮪魚中腹2貫60元」，單筆消費滿300元並追蹤官方粉專及IG，還可獲得限定資料夾。

▲壽司郎中壢中正店進駐「大時鐘廣場」，將於12月15日正式開幕。（圖／業者提供）
▲壽司郎中壢中正店進駐「大時鐘廣場」，將於12月15日正式開幕。（圖／業者提供）
藏壽司目前則是和人氣明星「BT21」攜手合作，即日起至12月25日推出18款限定BT21扭蛋，七位宇宙明星全體報到，包含7款立體吊飾、7款馬口鐵磁鐵、4款軟膠吊飾，吸引粉絲吃壽司集盤轉扭蛋。

▲藏壽司明（21）日起推出18款BT21扭蛋，包含7款立體吊飾、7款磁鐵、4款軟膠吊飾。（圖／品牌提供）
▲藏壽司目前推出18款BT21扭蛋，包含7款立體吊飾、7款磁鐵、4款軟膠吊飾。（圖／品牌提供）

炸串吃到飽245元！自助吧、肉串、炒麵無限吃：平日限定

今天開喝！特大杯美式30元「寄杯無期限」　拿鐵買12送12

全家APP當機！一堆人卡櫃檯換嘸咖啡　上班族哭：遲到了

TGA 2022完整獲獎名單！《艾爾登法環》奪年度最佳遊戲

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀