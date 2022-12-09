快衝壽司郎抓寶！免費送6款寶可夢疊疊杯 5大主題店登場
就決定是你了！壽司郎和寶可夢攜手推出最強集點活動，12月12日起到全台門市用餐，就能集點免費兌換寶可夢疊疊杯，共有皮卡丘、伊布、路卡利歐、甲賀忍蛙、波加曼、珍稀隱藏版，全套共計6款。除了超可愛周邊之外，壽司郎也在北中南改造5家主題店鋪，讓滿滿寶可夢環繞身邊陪吃壽司。
記者黃韻文/綜合報導
壽司郎自12月12日起將推出寶可夢疊疊杯集點活動，消費滿500元可得1點，活動期間集滿3點，就能免費隨機兌換1款疊疊杯，若當次單筆消費超過1500元，結帳時就送疊疊杯1個，共有皮卡丘、伊布、路卡利歐、甲賀忍蛙、波加曼及珍稀隱藏版，全套共計6款，限量5萬5000個，換完為止。
壽司郎也在北中南打造5間寶可夢期間限定主題店，聯名門市包括台北永春店、新莊中平店、台中福科店、台南安平店、高雄鳳山店，讓粉絲沉浸在寶可夢的世界裡吃壽司。
而台灣壽司郎第34號店中壢中正店也將於12月15日正式開幕，進駐中壢人共同回憶的「大時鐘廣場」，為了慶祝新門市開幕，祭出限定商品「鮪魚中腹2貫60元」，單筆消費滿300元並追蹤官方粉專及IG，還可獲得限定資料夾。
藏壽司目前則是和人氣明星「BT21」攜手合作，即日起至12月25日推出18款限定BT21扭蛋，七位宇宙明星全體報到，包含7款立體吊飾、7款馬口鐵磁鐵、4款軟膠吊飾，吸引粉絲吃壽司集盤轉扭蛋。