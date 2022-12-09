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快來巧遇！莎拉布萊曼將野生現蹤　親自曝光地點

▲莎拉布萊曼想去參觀台灣的博物館、美術館。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.12.09）
▲莎拉布萊曼想去參觀台灣的博物館、美術館。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.12.09）

記者吳雨婕/台北報導

莎拉布萊曼暌違5年再度回到台北開唱，今（9）在台北舉辦記者會，搶先與媒體相見歡，除了分享想要吃湯包外，她也提到很想探訪台灣的博物館、美術館，想知道當地的歷史人文風情。

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這次來台，莎拉布萊曼笑說最想要去博物館、美術館之類的地方，「我會想知道那個地方的歷史，也喜歡畫作、收集東西，我想要知道那裡發生什麼事情。」媒體也當場推薦她去故宮，去完還能前往北投順便泡個溫泉，說起溫泉，莎拉布萊曼驚奇地表示，從來沒有去過，因為之前行程太趕、太忙。她也提到，最想品嚐台灣的美食是湯包，從她很小的時候吃到便無法忘懷，因此每每來台都要品嚐一番。

▲莎拉布萊曼抵台，即將在台舉辦4場演唱會。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.12.09）
▲莎拉布萊曼有很高的機率會出現在博物館、美術館這一類的地方。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.12.09）
這次的音樂會以聖誕節當主題，她分享對聖誕節最初的印象，「大概是我3、4歲的時候吧，看到了聖誕樹，很多人聚在一起，有漂亮的燈，充滿了愛，被愛包圍的感覺。」對她來說，聖誕節也是一個分享的日子，把快樂、喜悅分享給其他人。

莎拉布萊曼因為演出的關係，世界各地到處飛，她直言，世界各地皆是家，「沒有工作的話，我就會去其他地方，我本就喜歡旅遊，去認識不同的人、文化，在探訪世界的過程中，可以讓我思考還能去做些什麼，重要的是，我是自由的，自由就能衍生出創造力。」

回顧出道46年的歷程，莎拉布萊曼透露她覺得還有很多事情想做，也認知到不可能一直在舞台上唱歌，「我有很多點子，如果可以我希望一直唱下去，假設未來不唱歌的話，我希望可以寫歌，可能是古典類型的歌曲或者音樂劇。」

▲莎拉布萊曼抵台，即將在台舉辦4場演唱會。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.12.09）
▲莎拉布萊曼談退休後生活。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.12.09）

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