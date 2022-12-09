台中耶誕嘉年華16日點燈 「心花朵朵」耶誕樹璀璨登場

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台中市政府新聞局表示，今年展區由舊台中火車站前延伸至綠川、柳川，配合「台中好甜 心動於中」主題，高達15公尺的「心花朵朵」耶誕樹，矗立火車站前廣場，巨大雪橇為基底，樹身由數個巨大愛心堆疊而成，隨著耶誕樹緩緩旋轉，讓民眾360度欣賞無死角。
柳川的水舞燈光秀是年度重頭戲之一，今年新增可愛「心動扭糖機」更有看頭。綠川則以粉色雪人「暖心到融化」，陪大家漫步水岸景觀，搭配台中購物節設計的閃亮衣架燈飾與絢爛耶誕樹，值得市民期待。
新聞局指出，2020年市府首度於柳川設置耶誕水舞秀，狂吸68萬遊客一睹風采。今年市府推出進階版華麗水舞燈光秀「愛如潮水」，水型從1排變3排，並使用特殊的旋轉噴頭，製造出更多造型和變化，搭配周邊草地燈飾及植栽投射燈光，隨水舞變化色彩、字型，還有城市吉祥物石虎家族圖案，絕對讓人目不睱給。水舞表演時間為12月16日至1月2日，每日下午5時30分至9時30分，每半小時一場。
此外，舊台中火車站前廣場還特別設置「好樣市集」，邀請80組文創、花藝、甜點、烘焙等青創攤位參與，保證讓市民好好逛，市集開放時間為12月16日至明年1月2日，平日下午5時至晚間10時，假日下午2時至晚間10時，結合台中購物節活動，12月16日至12月24日期間均可使用「台中購物節APP」登錄發票或收據，累積500元即可參加抽獎，為親友選購禮品同時也增加抽獎機會。