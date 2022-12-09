新社公墓棄屍案！初步相驗死因曝 家屬透露曾接討債電話
台中市第七公墓昨（8）日傳出一起殺人棄屍案，該處距離正在舉辦的「花毯節」不遠，引發外界關注。死者為38歲的林姓男子，台南人，研判是在別處遭殺害後，被載到公墓棄屍。警方已經逮回主嫌林姓男子，以及另外3位共犯，全案朝殺人等罪嫌偵辦。檢方上午初步進行相驗，尚未確認死者的致命傷為何，而林男家屬也已前往認屍，並透露死者生前有財務糾紛，日前接到討債電話。
編輯中心/綜合報導
警方表示，死者被發現時，位在公墓周邊的樹下，遺體被棉被、塑膠袋包裹，再加上從臉部消瘦，但頭部多處血跡、身軀有瘀青，生前有遭到痛毆、凌虐，不過屍體尚未發臭，死亡時間應該不長。檢方初步認定，林男身上的外傷都不似致命傷，死因不排除是遭到多日凌虐，導致大量內出血或是臟器受損致死，但還要進一步相驗釐清。
而林男的爸爸與姊姊也已到台中殯儀館認屍，林男爸爸表示，林男是養子，生前在台南一家貨運行當司機，父子在生活中沒有什麼交集，不清楚林男的交友狀況。但是日前曾接到電話，有人打到家裡來討債，據說是買賣車子發生糾紛，但詳細情況家屬也不太清楚。林男姊姊則說，已經不是第一次接到打來家裡找林男的討債電話，之前能幫就幫，但這次發生憾事，也是沒有想到。
警方已將林姓主嫌與其他三位同夥，劉姓男子、楊姓少年、黃姓男子逮捕，除了楊姓少年外，其他3人都有多項前科，警方初步懷疑，凶殺案疑為詐騙集團黑吃黑，死者疑似因侵吞一筆詐欺款項，遭到同夥押到北屯區痛毆，最終遭虐死。不過詳細案情始末，殺人棄屍的過程與動機，仍待後續調查釐清。（編輯：倪浩軒）