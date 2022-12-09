歲末年終求職旺季 週週有徵才 超過600個工作機會

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新營就業中心舉辦的廠商聯合徵才活動共四場，分別是14日(三)上午09:30-11:30地點在南紙里活動中心舉辦(新營區南紙街80號)，15日(四) 上午09:30-11:30地點在生達化學製藥廠區舉辦 (新營區開元路154號) ，17日(六) 上午09:30-11:30地點在下營地區民眾活動中心舉辦(下營區大孝街1號)，21日(三)上午09:30-11:30地點在新營就業中心舉辦(中正路102-3號2樓)，總共提供386個就業機會。
新營就業中心主任李奇玫表示，14日徵才廠商有12家，包括：華宏新技、敬祐科技、官田鋼鐵、亞光應材、領先奈米、碁富食品、易昇鋼鐵、天一藥廠、更新實業、台灣紙業、寶綠特、海天水產等，提供200個在地工作機會，其中職缺多為起薪30K至45K的工程師、程式設計師、技術員等，其中易昇鋼鐵更釋出月薪61K徵求電修助理工程師、其次為整備技術員薪資55K、電修技術員54K等，廠商祭出高薪希望留住地方人才。為增添年節氣氛及幫求職民眾加油打氣，徵才活動當天參加求職的民眾，每人可領取限量紅包袋1組，活動贈品送完為止。台南就業中心舉辦的徵才活動共3場，分別是12日(一) 14日(三)17日(六)地點在台南就業中心3樓會議室(台南市東區衛民街19號)，提供232個就業機會。
12日(一)上午9點30分至12點，大潤發流通事業徵才，提供兼職人員、賣場正職人員共30個工作機會。14日(三)上午10點至11點30分，微笑單車（YouBike）徵才，提供維調專員(早/晚輪班)、維調專員(大夜班)、維調計時人員、客服專員(早/晚輪班)、客服駐點計時人員等65個工作機會。17日(六)上午9點30分至12點家樂福徵才，提供137個寒假兼職工作機會，報名方式自即日起至111年12月12日採網路預約報名(報名連結：https://bit.ly/3Ungoul)。
台南就業中心主任胡瑞娟提醒打工族，在規劃寒假打工時務必小心求職陷阱，面試前可先查詢廣告內容是否合理、主動蒐集徵才公司的資料，面試時儘量有家長或親友陪同，最好能運用政府就業服務機構資源找工作才有保障。