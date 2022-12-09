高雄聖誕跨年精彩不間斷　史哲：聖誕跨年活動等著大家

歲末年終求職旺季 週週有徵才 超過600個工作機會

▲年前舉辦大型徵才活動提供大量職缺，吸引求、轉職人潮（圖／新營就業中心提供）
▲年前舉辦大型徵才活動提供大量職缺，吸引求、轉職人潮（圖／新營就業中心提供）

記者張振興/台南報導

農曆年前後是求、轉職潮高峰，企業人力需求也大幅提升，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署轄下的各就業中心為協助各企業雇主求才及民眾尋得合適的工作，12月推出「週週有徵才」活動，包含工讀總共超過600個工作機會，歡迎有興趣的民眾把握機會踴躍參加。

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新營就業中心舉辦的廠商聯合徵才活動共四場，分別是14日(三)上午09:30-11:30地點在南紙里活動中心舉辦(新營區南紙街80號)，15日(四) 上午09:30-11:30地點在生達化學製藥廠區舉辦 (新營區開元路154號) ，17日(六) 上午09:30-11:30地點在下營地區民眾活動中心舉辦(下營區大孝街1號)，21日(三)上午09:30-11:30地點在新營就業中心舉辦(中正路102-3號2樓)，總共提供386個就業機會。

▲當天參加求職的民眾還可領取限量紅包袋1組，活動贈品送完為止（圖／新營就業中心提供）
▲當天參加求職的民眾還可領取限量紅包袋1組，活動贈品送完為止（圖／新營就業中心提供）
新營就業中心主任李奇玫表示，14日徵才廠商有12家，包括：華宏新技、敬祐科技、官田鋼鐵、亞光應材、領先奈米、碁富食品、易昇鋼鐵、天一藥廠、更新實業、台灣紙業、寶綠特、海天水產等，提供200個在地工作機會，其中職缺多為起薪30K至45K的工程師、程式設計師、技術員等，其中易昇鋼鐵更釋出月薪61K徵求電修助理工程師、其次為整備技術員薪資55K、電修技術員54K等，廠商祭出高薪希望留住地方人才。為增添年節氣氛及幫求職民眾加油打氣，徵才活動當天參加求職的民眾，每人可領取限量紅包袋1組，活動贈品送完為止。台南就業中心舉辦的徵才活動共3場，分別是12日(一) 14日(三)17日(六)地點在台南就業中心3樓會議室(台南市東區衛民街19號)，提供232個就業機會。


12日(一)上午9點30分至12點，大潤發流通事業徵才，提供兼職人員、賣場正職人員共30個工作機會。14日(三)上午10點至11點30分，微笑單車（YouBike）徵才，提供維調專員(早/晚輪班)、維調專員(大夜班)、維調計時人員、客服專員(早/晚輪班)、客服駐點計時人員等65個工作機會。17日(六)上午9點30分至12點家樂福徵才，提供137個寒假兼職工作機會，報名方式自即日起至111年12月12日採網路預約報名(報名連結：https://bit.ly/3Ungoul)。


台南就業中心主任胡瑞娟提醒打工族，在規劃寒假打工時務必小心求職陷阱，面試前可先查詢廣告內容是否合理、主動蒐集徵才公司的資料，面試時儘量有家長或親友陪同，最好能運用政府就業服務機構資源找工作才有保障。

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