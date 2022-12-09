AKIRA當桃園跨年開場嘉賓 農曆春節在台灣度過！
今年「桃園跨年晚會」將於桃園高鐵站前廣場舉辦，桃園市政府今（9日）宣布EXILE放浪兄弟成員AKIRA、SHOKICHI將一同擔綱開場嘉賓，他們特別準備「AKIRA x SHOKICHI from EXILE」的表演獻給台灣粉絲；AKIRA還透露，演出內容絕對是台灣朋友沒見過的模式，希望大家好好期待，一起嗨翻迎新年。
記者陳雅蘭/綜合報導
AKIRA跟林志玲結婚3年多，今年初喜獲麟兒，AKIRA為了妻小，10月開始短暫定居台灣，也在台接下不少活動，露面頻頻的他，也確定參與今年桃園市政府舉辦的跨年晚會，AKIRA對此表示，這次是久違的舞台表演，所以特地和EXILE的成員SHOKICHI組合演出，表演橋段精心設計保證精彩，同時準備許多跨年名曲，希望能帶給大家一個美好又特別的跨年夜。AKIRA也表示，今年農曆過年會與家人在台灣一起度過佳節。
許久沒來台的SHOKICHI難掩興奮之情，表示過去3年期間在疫情影響下，每個人的生活都受到許多限制，對於這次終於有機會站在台灣粉絲面前演出，內心感到非常感激。SHOKICHI也透露跨年晚會後的計畫，他在年底會有連續的公開演出，過年期間則是會回到日本好好休息。
「2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會」所有卡司包含Ozone、PINK FUN、丁噹、蕭秉治、鼓鼓、吳卓源、熊仔、J.Sheon、同理、宇宙人、白安、EXILE放浪兄弟AKIRA、SHOKICHI及韓國女團VIVIZ等，屆時可至年代MUCH台、年代APP、MOD壹電視綜合台、壹電視YOUTUBE、壹電視APP、壹電視FB，以及桃園市政府觀光旅遊局「樂遊桃園FB」收看。