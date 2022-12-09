特企／Chivas 18xLISA限量聯名　高年份搭時尚元素超吸睛

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「CHIVAS 18 x LISA限量版」大膽的粉紅霓光貫穿在外盒及精緻的酒標設計中，帶出威士忌王子的華麗本色；將LISA最愛的五芒星，以18K鍍金的材質製成聯名Chocker頸鍊，成為此款高年份威士忌最絢麗搶眼的時尚設計。Chivas X LISA聯名頸鍊，亦可化身為隨身造型配件，展現自我個性。「CHIVAS 18年 x LISA限量版」撩起的不只是獨愛威士忌的味蕾，而是你潛在不羈的時尚靈魂。聯名款的外盒設計，以品牌經典標誌串連LISA喜愛的五芒星圖騰，結合成獨一無二的連續圖騰，以絲綢般光滑亮麗的尊爵藍為底，映襯LISA帥氣的螢光粉色簽名，凸顯CHIVAS REGAL與LISA自帶光芒的貴族氣勢。
不限量的迷人風味 起瓦士18年88種馥郁層次
CHIVAS REGAL起瓦士18年蘇格蘭威士忌，結合兩種特殊且優質的Speyside斯貝賽威士忌。其一運用來自蘇格蘭高地最古老的蒸餾廠所產出的Strathisla單一麥芽18年威士忌，被認為有著完美均衡、具果香的特色，令人十分著迷。另一款則是受到鑑賞家追捧，呈現獨特個性及優雅的花香味的Longmorn單一麥芽威士忌，入口後的豐富層次餘味使人回味無窮；每一滴起瓦士18皆揉合奶油太妃之甘、黑巧克力之香、杏仁肉桂之潤及柑橘花果之醇，調和88種馥郁層次，演繹出風靡全球的起瓦士18年絕世風味。
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