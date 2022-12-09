台南市政府獲政府資料開放金質獎及人氣獎雙料肯定

台南市政府持續推動資料開放並提升資料品質成果卓越，榮獲行政院數位發展部111年度政府資料開放金質獎地方政府組第一名，更有「大台南公車站牌資料」、「台南景點」、「110年現住人口數按性別及年齡分」及「台南市流感疫苗接種合約醫療院所名單」等四項資料集首次躋身資料開放人氣獎前10行列，於今(9)日舉辦頒獎典禮，由行政院長蘇貞昌親自頒發獎盃，台南市政府由研考會主任委員戴偉峻代表領獎。
記者張振興/台南報導
台南市長黃偉哲表示，台南市政府一直持續精進資料開放的質與量，在各局處同仁共同努力下，積極開放各項民生議題資料，台南市已連續三年榮獲資料開放金質獎，今年度更同時獲得金質獎及人氣獎的殊榮，顯見本府建構友善及便於運用之資料開放環境深受肯定。
研考會主委戴偉峻指出，透過政府資料開放，不僅鼓勵民間發揮創意，促進公私協力，發展多元創新服務，亦可促進跨局處資料交換整合運用，例如本府觀光旅遊局「旅行台南APP」，除提供台南景點、餐飲、旅宿等旅遊資訊外，更介接台南市停車場、港口、加油站、公廁及免費WIFI熱點等開放資料，提供全方位的便民旅遊服務，更有民間運用公車相關資料開發出多項便民服務APP。
台南市政府資料開放平台（https://data.tainan.gov.tw）迄今已開放1,757個資料集、16,584筆資料，致力提供正確、易用、標準化及高品質的資料，平台所有資料皆達3星級以上資料品質標準，且市府每年透過召開資料盤點會議、教育訓練及局處訪談，持續努力精進優化，期能提供更多貼近民生議題、高價值之資料。