高雄影城慶開幕！上週爆米花活動　10日推「1元看電影」

台南市政府獲政府資料開放金質獎及人氣獎雙料肯定

▲研考會主委戴偉峻代表台南市政府接受頒發資料開放金質獎地方政府第一組第一名（圖／台南市政府提供）
▲研考會主委戴偉峻代表台南市政府接受頒發資料開放金質獎地方政府第一組第一名（圖／台南市政府提供）

記者張振興/台南報導

台南市政府持續推動資料開放並提升資料品質成果卓越，榮獲行政院數位發展部111年度政府資料開放金質獎地方政府組第一名，更有「大台南公車站牌資料」、「台南景點」、「110年現住人口數按性別及年齡分」及「台南市流感疫苗接種合約醫療院所名單」等四項資料集首次躋身資料開放人氣獎前10行列，於今(9)日舉辦頒獎典禮，由行政院長蘇貞昌親自頒發獎盃，台南市政府由研考會主任委員戴偉峻代表領獎。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲研考會主委戴偉峻代表台南市政府接受頒發資料開放金質獎地方政府第一組第一名（圖／台南市政府提供）
▲研考會主委戴偉峻代表台南市政府接受頒發資料開放金質獎地方政府第一組第一名（圖／台南市政府提供）
台南市長黃偉哲表示，台南市政府一直持續精進資料開放的質與量，在各局處同仁共同努力下，積極開放各項民生議題資料，台南市已連續三年榮獲資料開放金質獎，今年度更同時獲得金質獎及人氣獎的殊榮，顯見本府建構友善及便於運用之資料開放環境深受肯定。


研考會主委戴偉峻指出，透過政府資料開放，不僅鼓勵民間發揮創意，促進公私協力，發展多元創新服務，亦可促進跨局處資料交換整合運用，例如本府觀光旅遊局「旅行台南APP」，除提供台南景點、餐飲、旅宿等旅遊資訊外，更介接台南市停車場、港口、加油站、公廁及免費WIFI熱點等開放資料，提供全方位的便民旅遊服務，更有民間運用公車相關資料開發出多項便民服務APP。


台南市政府資料開放平台（https://data.tainan.gov.tw）迄今已開放1,757個資料集、16,584筆資料，致力提供正確、易用、標準化及高品質的資料，平台所有資料皆達3星級以上資料品質標準，且市府每年透過召開資料盤點會議、教育訓練及局處訪談，持續努力精進優化，期能提供更多貼近民生議題、高價值之資料。

創單月新高！台積電11月營收2227億元　年增逾5成

不當接觸富商翁茂鍾　前法官顏南全判免議、不受懲戒

歲末年終求職旺季 週週有徵才 超過600個工作機會

台南產業投資標的供需媒合平台 公私協力促進產業活絡

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀