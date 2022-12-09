綠色生活創意賽 崑山科大奪二金再獲年度最佳學校

台灣中油公司與台灣松下集團共同主辦的第七屆「綠色生活創意設計大賽」於8日在中油大樓舉行決賽及頒獎典禮，國內外逾35所大學參賽隊伍爭奪獎項，最終由崑山科技大學、南臺科技大學、中原大學等校奪得各組金獎，崑山科大更拿下「年度最佳學校獎」，成為全國最大贏家。
記者張振興/台南報導
本屆綠色生活創意設計大賽總獎金高達新台幣115萬，共有7國35校147隊報名參賽競爭激烈，競賽共分四大組別，延續前六屆綠色生活創意設計大賽的精神，讓創造美好生活的核心精神從校園、城市開始深耕，激發學子們對「淨零碳排與智慧低碳生活」創意的新火花。藉由競賽方式，集結學生的巧思與創意，開創智慧節能科技產品之多元創作風格與元素，激發師生的創作，落實永續環保暨淨零碳排 智慧綠能生活與創意整合之效果，並達成「培育青年發明家」及開發未來具潛力之「創新企業團隊」目標。
頒獎典禮由台灣中油總經理方振仁與台灣松下集團總經理林淵傳共同主持，崑山科大作品「低電壓的能量收集技術之居家應用」榮獲「綠色永續居家生活創意商品設計組」金獎；南台科大作品「Wheelchair Accessible E-Scooter 無障礙輪椅輔助機車」榮獲「綠色永續居家生活通用設計組」金獎；中原大學作品「2050：MFS實驗室綠能加油站」榮獲「綠能加油站創新提案設計組」金獎；同樣也是來自崑山科大作品「照耀你，照耀我」，則勇奪「智慧綠能微電影設計組」金獎。
此外，本屆另設有「特殊榮譽獎項」，崑山科大以各類得獎作品最高積分獲得「年度最佳學校獎」，各類得獎作品的指導老師最高總積分由明志科技大學李鎧朮老師獲得「最佳指導老師獎」。