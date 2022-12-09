台灣扮演全球半導體領頭羊　台積電南科3奈米明年將量產

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南服中心副執行長許乃文表示，橋科自2019年12月行政院核定籌設計畫後，準備期程從6年縮短至3年，展現極高的效率，並同步進行園區聯外交通建設工程，橋科目前有多家廠商預定建廠，未來預估將可創造1萬多個工作機會，並帶動整體產值大幅成長。
營建署南區工程處處長吳瑞安表示，為縮短橋科區段徵收工程期程，採取優先標先行施工做法，區內工廠採先建後拆的安置用地，區段徵收公共工程共分為6個標案，分別於今年7月、9月、12月及112年初決標開工，整體規劃包含產業專用區、住宅區、商業區與公園綠地、道路等公共設施，目前3區及4區工程將優先交付坵塊，廠商同步進場施工。
王雅嫻也指出，橋科園區往北延伸高雄路竹科學園區、沙崙智慧綠能科學城、臺南科學園區及嘉義科學園區，往南延伸楠梓科技產業園區、亞灣5G AIoT創新園區及屏東科學園區，串連南臺灣科技產業廊帶，同時也扮演半導體S廊帶的樞紐。重點引進產業以半導體、精準健康、智慧機械、航太及產業創新等，除發展新興科技外，並協助在地產業升級；此外，鄰近20所大專院校，產學合作經驗豐富，有豐沛產業人才來源。
王雅嫻也針對目前外界關切的台積電到美國設廠問題呼籲國人不用擔心，她指出，台灣一直扮演全球半導體的領頭羊，目前南科有3座5奈米及6座3奈米廠，其中3奈米廠明年即可供應量產，美國5代3奈米最快也要2026年才能量產，未來台灣還有1、2奈米廠的先進製程，及緊密的上中下游供應廠商，產業佈局綿密，其他國家難以取代。