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世界系美學MMO手遊《雲扉：輪迴》　12月15日正式上線

▲由宏胤數位代理的世界系美學MMO手機遊戲新作《雲扉：輪迴》宣佈，遊戲將於12月15日正式上線。（圖／品牌提供）
▲由宏胤數位代理的世界系美學MMO手機遊戲新作《雲扉：輪迴》宣佈，遊戲將於12月15日正式上線。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

由宏胤數位代理的世界系美學MMO手機遊戲新作《雲扉：輪迴》宣佈，遊戲將於12月15日正式上線，屆時玩家可前往Google Play及App Store等平臺下載遊戲。目前事前登錄數已達到120萬人，同時官方釋出代言人劉品言的CG拍攝花絮，帶你進一步了解美學仙俠世界。

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目前《雲扉：輪迴》的事前登錄活動仍火熱進行中，抓緊最後時間參與事前登錄活動，不僅可以獲得華麗的特典時裝、限定萌寵、珍稀裝備道具等豐富虛寶預約獎勵，還可參與抽獎活動，一起瓜分五億獎池！同時官方Facebook粉絲頁也在同步進行豐富的抽獎活動，仙師大大們持續關注官方粉絲專頁，積極參與互動活動，就有幾率獲得劉品言親筆簽名照、MyCard專屬點卡、AirPods Pro、iPhone14等諸多豪禮。還有更多更超值福利更好玩的內容，還不趕快預約，一起探索！

▲官方Facebook粉絲頁也在同步進行豐富的抽獎活動，參與互動活動，就有幾率獲得劉品言親筆簽名照、MyCard專屬點卡、AirPods Pro、iPhone14等諸多豪禮。（圖／品牌提供）
▲官方Facebook粉絲頁也在同步進行豐富的抽獎活動，參與互動活動，就有幾率獲得劉品言親筆簽名照、MyCard專屬點卡、AirPods Pro、iPhone14等諸多豪禮。（圖／品牌提供）
在即將上線之際，官方提前釋出了代言人劉品言的世界觀CG拍攝花絮。本次CG拍攝非常有新意。為了百分百還原遊戲的世界觀，團隊的拍攝選址在一座幽靜、神秘大自然森林中，劉品言扮演一個在森林中迷失的少女，在尋路中意外撞見林間的門扉，打開後進入到了清新唯美的仙界中，同時重逢了前世刻骨銘心的甜蜜愛戀。

▲本次拍攝中，劉品言扮演的是遊戲內的人氣職業角色「滄瀾」。（圖／品牌提供）
▲本次拍攝中，劉品言扮演的是遊戲內的人氣職業角色「滄瀾」。（圖／品牌提供）
本次拍攝中，劉品言扮演的是遊戲內的人氣職業角色「滄瀾」。在拍攝幕後，劉品言直言，《雲扉：輪迴》所營造的仙俠很清新很唯美，同時整個cos拍攝過程中讓她覺得很「飄逸」。除此之外，劉品言還深入了解了《雲扉：輪迴》的劇情，並且表示遊戲玩法非常有趣好玩，讓人愛不釋手。遊戲上線後，各位仙師註冊登錄，還可以與品言邂逅，和這位可愛俏皮的滄瀾一起遊歷瑰麗唯美的大世界哦。

為了提供更多元豐富的遊戲玩法及優良遊戲體驗，《雲扉：輪迴》採用PBR2.0光效渲染加持，傾心打造超精緻高質感細膩的畫面，擬真還原仙俠大世界的風霜雨雪、雲起雲落。一磚一瓦，一草一木，都傾注了無數的細節和擬真體驗，讓你在點滴之中領悟全新美學大世界，探索仙俠的玄幻奧秘。讓我們一起期待這款《雲扉：輪迴》上線吧！

▲《雲扉：輪迴》採用PBR2.0光效渲染加持，傾心打造超精緻高質感細膩的畫面，擬真還原仙俠大世界的風霜雨雪、雲起雲落。（圖／品牌提供）
▲《雲扉：輪迴》採用PBR2.0光效渲染加持，傾心打造超精緻高質感細膩的畫面，擬真還原仙俠大世界的風霜雨雪、雲起雲落。（圖／品牌提供）


iOS商店預約：https://apps.apple.com/tw/app/id1644357205
Google Play商店預約：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gp.yflh.tw
官方事前登錄連結：https://bit.ly/3HeRv0m
官方粉絲團：https://www.facebook.com/yunfeizhiyue

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