世界系美學MMO手遊《雲扉：輪迴》　12月15日正式上線

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在即將上線之際，官方提前釋出了代言人劉品言的世界觀CG拍攝花絮。本次CG拍攝非常有新意。為了百分百還原遊戲的世界觀，團隊的拍攝選址在一座幽靜、神秘大自然森林中，劉品言扮演一個在森林中迷失的少女，在尋路中意外撞見林間的門扉，打開後進入到了清新唯美的仙界中，同時重逢了前世刻骨銘心的甜蜜愛戀。
本次拍攝中，劉品言扮演的是遊戲內的人氣職業角色「滄瀾」。在拍攝幕後，劉品言直言，《雲扉：輪迴》所營造的仙俠很清新很唯美，同時整個cos拍攝過程中讓她覺得很「飄逸」。除此之外，劉品言還深入了解了《雲扉：輪迴》的劇情，並且表示遊戲玩法非常有趣好玩，讓人愛不釋手。遊戲上線後，各位仙師註冊登錄，還可以與品言邂逅，和這位可愛俏皮的滄瀾一起遊歷瑰麗唯美的大世界哦。
為了提供更多元豐富的遊戲玩法及優良遊戲體驗，《雲扉：輪迴》採用PBR2.0光效渲染加持，傾心打造超精緻高質感細膩的畫面，擬真還原仙俠大世界的風霜雨雪、雲起雲落。一磚一瓦，一草一木，都傾注了無數的細節和擬真體驗，讓你在點滴之中領悟全新美學大世界，探索仙俠的玄幻奧秘。讓我們一起期待這款《雲扉：輪迴》上線吧！
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