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台中跨年晚會添大卡司 韓國藝人SHAUN空降台中演出

▲台中跨年晚會邀原子少年「天王星」獨家演出。（圖／三立電視台提供）
▲台中跨年晚會邀原子少年「天王星」獨家演出。（圖／三立電視台提供）

記者柳榮俊/台中報導

2023閃耀台中跨年晚會，繼前一波公布周興哲擔綱倒數壓軸、原子少年「天王星」獨家演出後，台中市府今(9日)再加碼公布國際級嘉賓，來自韓國巨星SHAUN跨年夜將空降台中，陪同歌迷一起大唱神曲《way back home》，迎接新年到來！

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SHAUN在韓國是家喻戶曉的創作才子，本身是夯團「THE KOXX」成員，更是韓國各大音樂獎項常勝軍，他過去曾兩度到台北演出，票房都是秒殺，擁有大批粉絲。最為人熟知的是2018年SHAUN以《Way back home》一曲打開了知名度，並且迅速竄紅，這首歌至今橫掃各大音源排行榜第一名，不只韓國，海外也是榜上有名，甚至打敗TWICE、BLACKPINK等知名K-POP歌手，音樂平台SPOTIFY播放量超過1億，與BIG BANG等人氣歌手並駕齊驅。

《Way back home》被許多知名DJ改編，原版、改編版在Youtube總播放量超過3億，粉絲笑說即使現在走各城市鬧區也能聽到這首歌，顯見走紅程度！有別於其他縣市多邀請韓國女藝人來台跨年，台中市政府邀請創作型韓流才子巨星，以溫暖熟悉歌聲讓民眾在跨年夜大飽耳幅，也將台中能見度積極推向國際！

首度要到台中演出的SHAUN心情很興奮，直說第一次在台中參加跨年，聽經紀人說台中跨年的場面很大，去年湧進超過20萬以上的民眾參加，很期待與台中的朋友見面，韓國朋友特別叮嚀，到台中一定要喝『珍珠奶茶』，他記得了！

2023閃耀台中跨年晚會由台中市政府、群健電視及三立電視共同主辦，晚會主打藝人演出組數全台最多、獨家A咖藝人最多、轉播平台最多等特色，今年又邀來韓國大勢藝人助陣，市府呼籲大家多利用大眾接駁專車前往水湳中央公園，晚會12月31日晚間七點起由台中資訊台、三立都會台、台視及高點綜合台轉播。

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