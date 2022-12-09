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進前妻家見陌生男在睡覺！他暴走「狂砍131刀」冷血殘殺

▲何男發現吳男在前妻家中睡覺，認定吳男是前妻外遇對象，持刀狂砍131刀將吳男殺害後逃亡，最終在鼓山車站電梯前被警方逮捕。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲何男發現吳男在前妻家中睡覺，認定吳男是前妻外遇對象，持刀狂砍131刀將吳男殺害後逃亡，最終在鼓山車站電梯前被警方逮捕。（圖／記者郭凱杰翻攝）

編輯中心/綜合報導

高雄市1位34歲的何姓男子，今年5月6號在前妻姚女的家中，發現37歲的吳姓男子穿著內褲正在睡覺。何男認定吳男是前妻的外遇對象，情緒失控持刀砍殺，最終一共刺了吳男131刀，還將已經瀕死的吳男用繩索吊掛於門把，手段十分殘忍。何男被逮捕後遭到羈押，並遭檢方依殺人罪起訴。何男聲請交保被駁回，不服向高雄高分院提出抗告，但最新仍被法院駁回，裁定何男續押。

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▲全案依殺人罪嫌將何嫌移送高雄地檢署偵辦。（圖／翻攝畫面）
▲何男被依殺人罪嫌起訴並羈押，何男聲請交保被拒後提出抗告，仍被駁回。（圖／翻攝畫面）
回顧本案，何男與前妻姚女離婚後，因財產分割、子女扶養以及婚前外遇等問題，兩人仍頻起爭執。而在5月6號，何男拿備用鑰匙進入前妻姚女住處想要理論，但姚女當時不在家，屋內僅有吳男正在睡覺。

何男認定吳男就是前妻的外遇對象，憤而持刀刺向吳男，吳男驚醒後與何男扭打拉扯，兩人在屋內纏鬥追趕，吳男試圖逃出屋外未果，最終被砍了131刀，失血過多體力不支倒於血泊。而何男見吳男已經瀕死，還拿尼龍繩勒住吳男脖子，將其吊掛在門把上。

把吳男殺死後，何男更換衣服帶著砍人的2把水果刀逃逸，最終被警方逮捕。檢方依殺人罪將何男起訴，並向法院聲請羈押獲准。何男聲請交保，法院拒絕並裁定延押兩個月。

何男提出抗告，強調自己已經坦承犯行，沒有逃亡和滅證的想法，希望能夠交保。但抗告再被法院駁回，法官認為何男涉案情節重大，有逃亡之虞，駁回他的抗告。（編輯：倪浩軒）

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