華碩、NVIDIA攜手合作　建置台大互動實境創客協作空間

華碩與NVIDIA於台灣大學舉辦「NVIDIA X ASUS STEM論壇」，邀請四位科技產學界頂尖女性代表分享專業領域、產業經驗與職涯歷程，希望帶給STEM （科學、技術、工程及數學）領域人士高度創新的啟發。華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔表示：「華碩電腦投入教育市場多年，很高興這次能與NVIDIA、台大資訊工程系攜手建置『互動實境創客協作空間』，希望透過ROG電競筆電的絕佳效能，激發臺大同學在STEM領域的無限潛力。」 我是廣告 請繼續往下閱讀 NVIDIA 台灣區業務協理邾亦為表示，NVIDIA GeForce RTX GPU能夠加速並順暢執行數十款頂尖的STEM相關應用程式，如SOLIDWORKS、ANSYS Discovery和MATLAB 等。高達8倍效能提升的GPU加速讓使用者可以大幅降低等待或執行的時間，有了GeForce RTX筆電將可以隨時隨地學習並完成課業，有更多餘裕充實自己並提升創造力！為建構臺大資訊工程系互動實境創客協作空間，華碩將提供30台擁有剽悍效能的ROG電競筆電，包含：配備雙螢幕的ROG Zephyrus Duo 15、全球首款4面窄邊框電競筆電ROG Zephyrus M16、擁有FHD 300Hz/3ms疾速反應螢幕的ROG Strix SCAR 15及ROG Strix G15，每台筆電皆搭載NVIDA GeForce RTX獨立顯示卡，透過AI最佳化運算能力與效能，進行即時渲染及動態模擬，加速圖像運算提升工作效率，流暢支援VR虛擬實境體驗，讓師生們得以探索前瞻的人工智慧應用、數位雙生（Digital Twin）、精準的科學工程模擬等技術，提升臺灣STEM競爭力。創單月新高！台積電11月營收2227億元 年增逾5成2023年Q3市場重整旗鼓 投資人逢低布局關鍵產業巷仔內／泰山詹家又分裂？經營權之爭不只有龍邦這樁軍用無人機需求攀升 估全球市場規模達197億美元