板模工釘子刺眼險失明 做好災害預防別忘了戴護目鏡

38歲男性阿沛(化名)為板模師傅，某天工作時不慎被釘子噴到右眼，當下劇烈疼痛、異物感伴隨視力模糊，求診眼科後診斷為角膜裂傷及眼球內異物，緊急轉診至醫學中心眼科部進一步檢查及治療。發現阿沛右眼裸視視力僅剩0.1，左眼裸視視力1.5，裂隙燈檢查顯示右眼角膜2mm全層裂傷及外傷性白內障，電腦斷層發現約1.5mm大小的圓形金屬異物殘留在眼球內。緊急安排右眼角膜裂傷修補、移除創傷性白內障及置放人工水晶體、玻璃體切除併移除眼內異物手術，術後給予眼部用藥及抗生素，一周後順利出院，並定期門診追蹤，半年後右眼視力進步至0.8。
記者林怡孜/台南報導
奇美醫學中心職業醫學科主任蘇世斌及眼科部主治醫師林育箮表示，職業性眼球外傷是造成青壯年人口視力喪失的一大原因，預防勝於治療，工作時需時刻做好防護，配戴護目鏡或面罩，千萬不可掉以輕心，避免造成不可逆的視力損害。
林育箮指出，眼球外傷依機轉粗分為鈍傷及尖銳物造成的傷害，鈍傷可能造成結膜下出血、角膜上皮破損、前房出血、瞳孔放大、水晶體脫位、玻璃體出血、視網膜挫傷、視網膜裂孔或剝離甚至眼球破裂、視神經損傷等；而尖銳物造成的傷害可能造成角膜鞏膜裂傷或穿孔、外傷性白內障、眼內異物等。不幸發生眼球外傷時，可依傷害情況做初步處理。若是化學物質噴濺，應立即以大量清水沖洗後盡速就醫。若是尖銳物傷害或鈍傷後眼球內有液體流出，應避免觸碰或壓迫眼球，以免眼內組織脫出造成病況惡化，建議使用眼蓋或護目鏡保護並盡速就醫。
蘇世斌說明，奇美醫學中心統計去(2021)年資料，共189位通報職業性眼球外傷個案。其中工作場域內的工作傷害約80%，上下班途中交通傷害約20%。男性較多(80%)，年齡以21至40歲工作族群最多(56%)，受傷機轉大致分為外力撞擊(42%)、異物侵入(24%)、化學品噴濺(23%)、強光暴露(9%)及燒燙電灼傷(2%)。統計也發現大多數個案受傷時並未佩戴防護面罩或護目鏡，若能適當使用防護具，大部分的職業性眼球外傷應可避免。
二位醫師提醒民眾，若從事高風險工作時(例如：使用電鑽、焊接、釘子、除草機、接觸高溫或化學物品等)，應確實做好眼睛的防護，以避免造成視覺功能衰退甚至失明的風險。