52歲蘇慧倫不老容顏嚇到大陸人 網友：這狀態太可怕了
52歲蘇慧倫從90年代玉女歌手，到去年首度入圍金曲歌后，成功轉型為實力派，不過歌藝之外，外界津津樂道的是她的逆齡美貌。近日大陸網友翻出蘇慧倫出席金曲獎的一段影片，臣服她的極致凍齡術，咋舌：「太可怕了這狀態」、「真的是羡慕不來的基因」、「素顏像化妝」！
娛樂中心／綜合報導
蘇慧倫去年8月盛裝參加金曲獎，她中長髮旁分，露出鵝蛋臉，甜美五官、緊緻肌膚完全找不到歲月痕跡，微博博主讚嘆：「51歲的蘇慧倫，太可怕了這狀態，好些明星4、50歲行銷年輕的，要麼就是美顏濾鏡開了100層，要麼一看就是滿臉科技與狠貨那種，蘇慧倫全臉沒有一點科技痕跡，年輕得無比自然，都說生了孩子會老得很快，她40幾歲才生孩子，51歲還保持這種狀態真的是羡慕不來的基因。」
網友看完影片留言：「這狀態也太好了吧？說她30歲我也信呀」、「我不認識她，跟我說2、30我也信，狀態好好」、「而且很有氣質，自然舒服那種」、「我法令紋比她深的感覺...」、「這感覺，像是我穿越到30年前去見20多歲的她」、「這不就是20幾歲的樣子，太牛了」、「好神奇，真是天賦異稟啊」！
蘇慧倫過去在臉書PO過多張全素顏照片，某次發文表示，平常只要帶妝都會提醒兒子不要靠近她的臉，某次素顏要親對方竟被推開，原來兒子以為她有化妝，疑惑地說因為「很漂亮」，蘇慧倫笑稱：「噢～這麼小的小孩絕對不會這樣拐彎抹角的拍馬屁，也沒餵他糖！」
魏如萱（娃娃）在貼文下留言：「蘇慧倫素顏漂亮到有一天她和我和徐佳瑩打招呼，我們兩個認不出來，本人實體太美！」卻被虧認不出素顏的蘇慧倫，後來娃娃重新編輯留言：「蘇慧倫素顏漂亮到～本人實體太美！」蘇慧倫則笑回：「戴著帽子和口罩本來就很難認啊，只能用眼睛向你們放電！」（編輯：楊穎軒）