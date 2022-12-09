觀光局遭轟宣傳不力？力邀「大馬女神」高喊：台灣歡迎你
別再批台灣沒宣傳觀光了！邊境解封已兩個月，台灣觀光旅遊業似乎不見起色、國外觀光客遲遲不回流，讓民眾與旅遊產業紛紛質疑聲四起。對此，中華民國旅行業品質保障協會發言人李奇嶽、Agoda新任CEO Ormi Morgenshtern不約而同直指是台灣旅遊宣傳不夠，李奇嶽甚至直言「得加油」，讓政府機關宣傳能力備受質疑。今（9）日交通部觀光局似乎大動作回應此事，曝光馬來西亞高人氣穆斯林女星艾達捷班（Ayda Jebat）擔任馬來西亞區台灣慕斯林觀光代言人，拍攝宣傳片高喊：「Salam Taiwan－台灣歡迎您！」似乎大動作回應外界質疑。
記者汪睿琦/綜合報導
觀光局指出，馬來西亞是臺灣觀光重點客源市場，2019年達53萬人次來臺，居東南亞各國首位，相對馬國3200萬人口約六成的穆斯林旅遊商機，即顯示穆斯林來臺市場極具開發潛力，成為觀光局開拓疫後客源的重點工作。其中，根據萬事達卡公布資料顯示，女性穆斯林旅行則是增長最快的人群之一，約佔全球穆斯林入境人數45%。而根據萬事達卡2022年最新「新月評等—全球穆斯林旅遊指數（GMTI）」，臺灣更在非伊斯蘭教組織中最佳旅遊目的地榮登第二。
而今年觀光局力邀人氣女星艾達婕班來台，艾達發行之「Temberang」歌曲於官方Youtube頻道已累計3000萬觀看次數，本次除來台拍攝全新穆斯林旅遊宣傳影片，身為歌手的艾達亦將於宣傳影片現聲高歌。在台期間也將走訪臺灣知名景點，亦實地到臺北清真寺禮拜及至獲得「清真認證」的餐廳享用多元美食，體驗臺灣友善的穆斯林接待環境。
第一次到訪的艾達對臺灣讚不絕口，表示臺灣的美麗超乎期待，最令人驚豔的是在短短10天拍攝時間裡，能夠體驗自然景色、城市風光、人文氣息等多元特色。不論是臺北101美景、阿里山的群山壯麗、夜市的各種遊戲或是刺激的主題樂園遊樂設施，都令她印象深刻。另外，親自到訪清真寺及穆斯林友善餐廳後，她也向粉絲保證臺灣絕對是穆斯林友善旅遊目的地。
事實上，旅遊電商平台Agoda新任CEO Ormi Morgenshtern今（9）日接受媒體聯訪時指出「台灣宣傳行銷不足」的主要問題，認為不僅民間業者也要加強，整個大環境也要跟著做出改變。不過說是如此，Ormi仍認為台灣真的是塊「寶島」，提到3大優勢是連「台灣人自己都沒注意到」，包含人文、歷史、多元社會文化，讓Ormi這個外國人都忍不住直喊：「外國人都應該喜歡台灣！」
李奇嶽則在接受《NOWnews今日新聞》訪問時，直指台灣疫後觀光痛點，認為目前台灣觀光行銷不足，相較亞鄰國家諸如韓國、泰國等，台灣似乎沒有很努力著重這塊，才讓國外觀光客對台灣無感，「國際投放行銷真得加油」。不過李奇嶽也坦言，「現在還不是正常的旅遊環境」，各國防疫管控政策不一的情況下，國際旅行若想回歸2019年前的正軌，恐怕還得再等等了。