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林襄輸了！《全明星》簽名服競標價出爐　第1名飆破7萬元

▲林襄的全明星親筆簽名制服，競標價竟然只排在了第4名。（圖／翻攝自Yahoo拍賣）
▲林襄的全明星親筆簽名制服，競標價竟然只排在了第4名。（圖／翻攝自Yahoo拍賣）

娛樂中心/綜合報導

實境節目《全明星運動會》，日前舉辦公益活動，由紅藍黃3隊的明星選手們，在自己的制服上簽名，並放到網路上競標，引起廣大迴響。沒想到活動才進行不到2天，馬上就有人喊破7萬元以上，直接狠甩人氣超高的啦啦隊女孩，就連流量密碼林襄也只排在了第4名。

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《全明星運動會》和Yahoo奇摩拍賣合作舉辦全明星公益活動，親筆簽名制服通通1元起標，活動時間從8日至12日，舉凡人氣男神曹佑寧、夏浦洋、林輝煌，以及啦啦隊正妹林襄、斐琪、畇二、Yuri通通都有，沒想到競標價格落差極大，意外成為另類的人氣指標，掀起網友不小討論。

▲籃隊隊長林輝煌，競標價破7萬元直接登頂。（圖／翻攝自Yahoo拍賣）
▲藍隊林輝煌，競標價破7萬元直接登頂。（圖／翻攝自Yahoo拍賣）
令人驚訝的是，第一名並非流量密碼林襄，而是藍隊林輝煌，截至今（9）日下午5點，共出價64次，最高喊到71000元；其次則是剛加入黃隊的八點檔女神邱子芯，出價47次，喊到68000元；紅隊男神曹佑寧，以27次出價、52000元位居第三；至於林襄則以45次的出價、49000元排在第四名。

▲全明星親筆簽名制服競標。（圖／翻攝自Yahoo拍賣）
▲全明星親筆簽名制服競標，意外成為另類的人氣指標。（圖／翻攝自Yahoo拍賣）
活動也吸引不少PTT觀眾們矚目，紛紛留言「彈跳王人氣真高」、「那幾個啦啦隊戰力應該也滿強的，感覺都會破萬」、「倒數的如果價格不高真的滿尷尬的，有點殘忍」、「家陞我20分鐘前看才4000多，現在快破萬了」、「畇二超過家陞了，然後黃隊包辦倒數7名」、「這個喊價對不紅的藝人真的很殘酷欸」、「另類人氣測試看誰可以捧了。」（編輯：詹鎰睿）

▲Yuri（左）和邱子芯都被喊破萬元。（圖／翻攝自Yahoo拍賣）
▲Yuri（左）和邱子芯都被粉絲喊破萬元。（圖／翻攝自Yahoo拍賣）

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