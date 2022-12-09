劉品言神還原《初戀》劇照！照片曝光 網狂讚：超越原版
Netflix原創日劇《First Love 初戀》上架後，廣受各國劇迷好評，就連藝人劉品言也深陷其中，對此，她也神還原《初戀》劇照，自己當女主角滿島光，更特別找男星賴東賢當男主角佐藤健，豈料照片一出，網友全驚呆，「真的有像」、「賞心悅目」、「我以為男生痣是點上去的沒想到是真的！還原度+10000」。
娛樂中心／綜合報導
劉品言昨（8）日在IG發文，表示「隨著宇多田光的《first love》響起，回憶不只是初戀，還有各種為愛情義無反顧的青春」，也透露自己「逼」賴東賢陪她一起拍，「誰叫他這麼像？用這張也紀念一下我那些無怨無悔......」。
劉品言也貼出佐藤健與滿島光在《First Love 初戀》的劇照，以及她與賴東賢「還原」的劇照，搞笑直呼「我們是左疼健二與蠻島胃口」，並在文末Hashtag「人家頂配，我們也是有標配等級吧」。
賴東賢也發文表示：「這是一張看著看著會不自覺哼出一首歌的照片」，貼文一出，網友全笑翻，「蠻倒胃口我真的是要笑死！」、「我以為男生痣是點上去的沒想到是真的！還原度+10000」、「你們這組勝利！」「我覺得左疼健二與蠻島胃口更青出於藍欸」、「真的像欸，痣的位子也快接近」、「蠻島胃口實在太幽默啊」、「有梗，笑死」、「台版就決定是你們了」、「台版的很可以」、「好好看的組合」、「真的有像欸」、「你們超越了原版」。（編輯：郭佩蓉）