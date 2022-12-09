少年出任務／家齊誇「你滿像白馬王子」　植宇反應變笑點

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水豐、家齊、植宇第一個任務是體驗馬術師的日常，並與馬兒一起完成關卡，3人在教練的指導下整理馬廄，從清除馬糞、剷除潮濕木屑到鋪上乾淨木屑，全都親自執行，贏得教練的稱讚，再來就是吊馬樁（騎乘前上裝備等程序），而近距離與馬兒互動，家齊明顯緊張，拍胸脯說「有點驚驚」。
備馬工作結束，水豐、家齊、植宇換上帥氣的騎士服裝，快速學習簡單的騎馬技巧，接著家齊自告奮勇，體驗上馬，這次換最後一個上場的水豐面露緊張神情，還好大家都通過考驗，不過緊接著3少必須騎馬走過S型障礙，回答考題後返回終點，速度最快者贏得大獎。
此環節，家齊邊騎邊跟馬兒對話，喃喃「沒錯沒錯，對對對」、「乖，棒棒」，讓粉絲誇讚：「家齊對馬兒好溫柔」、「家齊的聲音聽起來也太溫柔，一直鼓勵馬兒好可愛」、「家齊是鼓勵型選手」！答題的過程中，家齊一度用假音喊「怎麼辦！我的時間要到了」，還在「唱出歌詞有馬的歌曲」小卡關，所幸最後順利過關。
至於水豐、植宇的表現如何，以及此關卡誰勝出，最後誰會抱走獎品，請務必鎖定《NOWnews今日新聞》YouTube頻道、「少年出任務 馬術體驗篇」下集。（編輯：楊穎軒）
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