非首次！男星爆性侵未成年女粉 律師反咬「她被操控」
美國男團「新好男孩」（Backstreet Boys）成員尼克卡特（Nick Carter）才剛經歷弟弟過世，近來被一名39歲罹患自閉症與腦性麻痺的女子指控，在她17歲時被尼克性侵，還因此染上性病，對此，尼克終於透過律師發聲回應。
記者吳雨婕/綜合報導
據《Page Six》報導，39歲的Ruth指認在18歲時被尼克性侵，「儘管我患有自閉症、腦性麻痺，但我相信沒有什麼比尼克卡特對我所做、所說的影響更大，這件事深深影響我的生活。」Ruth透露，遭受性侵時身上不僅被尼克弄傷，尼克甚至出言羞辱她，因此她與其他3位匿名女性一起向尼克提告，她們也都表示遭尼克性侵。
針對此事，尼克透過律師否認他在2001年性侵未成年粉絲一事，「這種據稱發生在20多年前的事件說法，不僅在法律上毫無根據，且完全不真實。」律師更反駁：「多年來，Ruth女士一直被操縱對尼克作出虛假指控，隨著時間過去，這些指控不斷發生變化，任何人都不應該被愚弄。」
事實上，這不是尼克首次被指控性侵，女星Melissa Schuman在2017年時曾指認於2003年時遭尼克性侵，但事件已過追訴期，洛杉磯郡地區檢察官辦公室因此沒有對尼克提起訴訟。
※【NOWnews 今日新聞
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