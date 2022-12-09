曾文、烏山頭水庫「蓄水率剩3成」　嘉南明年1期全面節水

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農委會說明，自今年11月起辦理11場次農民座談會，向當地農民說明目前水庫水情並商討因應對策，農民表示理解目前水庫水情不佳，多數贊同嘉南地區明年1期作實施全面節水措施，以避免灌溉到一半，無法繼續灌溉，導致無法收成風險，嘉南地區曾文烏山頭水庫灌區1萬9千公頃農田於明年1期作實施全面節水措施。
農委會進一步指出，針對嘉南地區明年1期作實施全面節水措施，對於實施範圍內受影響的農民，最高每公頃可補助9.6萬元，其餘受影響的農產業，如育苗業者、代耕業者、稻穀烘乾業者及良質米集團產區，也提供各項救助措施。
補助措施包括已育秧苗每公頃補償8750元，減育秧苗每公頃救助2500元；代耕農機部分，按經濟經營規模計算，每台最高救助金額為曳引機20萬元、插秧機10萬元及收穫機20萬元；稻穀烘乾業者按乾燥機總設置容量與烘乾批次計算，每批次每公噸救助330元；稻米產銷契作集團產區按業者實際購穀數量每公噸救助350元；另農委會表示將協助農業專業貸款利息補貼，讓農民及相關產業受水資源不足影響降至最低，以維護農民生計，渡過嘉南地區缺水難關。
另值得注意的是，農委會提到，因高雄地區近期降雨不佳，旗山溪甲仙堰流量目前不到4cms，水情相對吃緊，農田水利署高雄管理處已啟動加強灌溉管理，並針對旗山地區及月眉地區採取輪流灌溉措施，以旗山地區供3停4、月眉地區供4停3方式供灌，尚可支應當地農民灌溉需求。
農委會也說，目前全國相關重要供給農業用水的水庫，除曾文-烏山頭水庫以外，其餘水庫皆接近滿庫，如桃園地區石門水庫蓄水率達100%、新竹地區寶山-寶二水庫蓄水率99%、臺中地區鯉魚潭水庫蓄水率90%、德基水庫蓄水率99%；另北部、中部及東部地區河川流量也屬正常穩定，評估明年上半年北部、中部及東部供灌情勢審慎樂觀，可依灌溉計畫常態供灌。