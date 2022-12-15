梅西率阿根廷闖冠軍賽！IG興奮「爆粗口」　捧杯只差一步

揪出你上輩子是哪種小廢物　網驚：這心理測驗超準！

▲網路上瘋傳超夯心理測驗，測出前世是哪款小廢物。（圖／品牌提供）
▲網路上瘋傳超夯心理測驗，測出前世是哪款小廢物。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

不少人都喜歡透過網路心理測驗，來增加生活趣味，最近網路上、IG上掀起一波「尋找前世」熱潮，透過回答一系列「前世今生回收站」問題，就能測出你前世是哪一款小廢物，不僅內容詼諧可愛，在網路引發熱度，不少網友驚呼：「實在太準了！」，也因此受到熱烈的轉發分享，紛紛問對方：你是哪種小廢物？

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▲不少網友都紛紛轉傳超夯心理測驗，想知道自己前世是哪種小廢物。（圖／品牌提供）
▲不少網友都紛紛轉傳超夯心理測驗，想知道自己前世是哪種小廢物。（圖／品牌提供）
這個前世今生心理測驗，總共有12道與環保以及和家人朋友相處有關的情境題，透過受測者選擇不同，測驗結果會出現像是多情系、逃跑系、邊緣系等廢棄物，來剖析潛在性格，以及朋友眼中的自己。

像是「呼伊係－前任的隨身碟：代表這類人觀察入微，能輕易『讀取』他人的內心，更是一位敢愛敢恨，看不慣對方就『呼伊係』的正義使者」，以及「逃跑系－鬆脫的髮圈：說明這一型人是十足的好奇寶寶、不喜歡被約束，喜愛獨自的冒險，就像女生常常失蹤的髮圈」，多達16種不同分析，除了可以好好了解自己前世今生究竟是哪種小廢物，還能找出適合你的環保夥伴與愛地球行動建議，一起「廢」新價值！

▲前世今生回收站，幫助你找出前世分析。（圖／品牌提供）
▲前世今生回收站，幫助你找出前世分析。（圖／品牌提供）
加入 「i 地球，我+1」　AirPods Pro 2、超商禮券等你帶回家

而發起這個心理測驗活動的，正是宜鼎國際（Innodisk）。身為全球工控儲存與記憶體領導品牌，宜鼎國際也一直致力於環境永續的落實，像是供應鏈在地化，透過國內供應家數達96.61%，來減少生產與運輸過程所產生的二氧化碳排放；自主全面性導入無鹵素零件採購，截自2021年底，零件達97%脫「鹵」；以及使用再生紙製成產品包材等。

而透過可愛的心理測驗小活動，宜鼎希望能在環境保護的道路上，攜手更多人一同邁向永續發展。因此，宜鼎發起了「i 地球，我+1」活動，邀請地球村的所有居民關注永續議題，並加入「i 地球」響應行動，進而帶動更大的永續影響力。

現在民眾只要進入網頁按下「i 地球，我 +1」按鈕，代表支持並願意響應i地球的理念與行動，並有機會參加抽獎活動，好禮包含AirPods Pro（第二代），以及7-ELEVEN 500元與200元禮券等！

▲支持並願意響應i地球的理念與行動，就有機會參加抽獎活動。（圖／品牌提供）
▲支持並願意響應i地球的理念與行動，就有機會參加抽獎活動。（圖／品牌提供）


心理測驗：【前世今生回收站】傳送門
活動網頁：【Innodisk影響力行動｜i 地球 我+1】傳送門
活動時間：2022/12/1 – 2022/12/31
活動詳情請參考【Innodisk影響力行動｜i 地球 我+1】公告為準。

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