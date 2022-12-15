揪出你上輩子是哪種小廢物　網驚：這心理測驗超準！

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像是「呼伊係－前任的隨身碟：代表這類人觀察入微，能輕易『讀取』他人的內心，更是一位敢愛敢恨，看不慣對方就『呼伊係』的正義使者」，以及「逃跑系－鬆脫的髮圈：說明這一型人是十足的好奇寶寶、不喜歡被約束，喜愛獨自的冒險，就像女生常常失蹤的髮圈」，多達16種不同分析，除了可以好好了解自己前世今生究竟是哪種小廢物，還能找出適合你的環保夥伴與愛地球行動建議，一起「廢」新價值！
加入 「i 地球，我+1」 AirPods Pro 2、超商禮券等你帶回家
而發起這個心理測驗活動的，正是宜鼎國際（Innodisk）。身為全球工控儲存與記憶體領導品牌，宜鼎國際也一直致力於環境永續的落實，像是供應鏈在地化，透過國內供應家數達96.61%，來減少生產與運輸過程所產生的二氧化碳排放；自主全面性導入無鹵素零件採購，截自2021年底，零件達97%脫「鹵」；以及使用再生紙製成產品包材等。
而透過可愛的心理測驗小活動，宜鼎希望能在環境保護的道路上，攜手更多人一同邁向永續發展。因此，宜鼎發起了「i 地球，我+1」活動，邀請地球村的所有居民關注永續議題，並加入「i 地球」響應行動，進而帶動更大的永續影響力。
現在民眾只要進入網頁按下「i 地球，我 +1」按鈕，代表支持並願意響應i地球的理念與行動，並有機會參加抽獎活動，好禮包含AirPods Pro（第二代），以及7-ELEVEN 500元與200元禮券等！
心理測驗：【前世今生回收站】傳送門
活動網頁：【Innodisk影響力行動｜i 地球 我+1】傳送門
活動時間：2022/12/1 – 2022/12/31
活動詳情請參考【Innodisk影響力行動｜i 地球 我+1】公告為準。