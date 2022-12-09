男星遇神祕大師！告誡「不可吃牛肉」 他耳根軟秒照做
李東軒睽違2年推出單曲《對吧》，即將正式發片的他，日前遇到一位大師，對方建議他不要吃牛肉，才能讓事業運更好，他馬上照做，因此開玩笑的說自己「耳根子軟」。
記者吳雨婕/綜合報導
李東軒又將發片，前陣子因緣際會遇到一位大師，對方跟他建議，不吃牛肉可能對事業運勢更好，但有健身習慣的李東軒，需要多補充蛋白質，又因他本身不愛吃豬肉，所以主攻牛肉，被大師一提點，他沒有猶豫，甚至媽媽知道他愛吃牛肉，還說：「不然你再吃7天，之後再開始戒。」被李東軒推翻，說：「不行，要戒就是當下！」於是馬上忌口不吃牛肉了，大師說頭上有角的動物都有靈性，例如牛和羊，讓李東軒馬上醒覺：「哇！那羊也不能吃了！」目前他多以雞肉補充健身所需，輔以自己不愛的豬肉，但他也笑說：「我耳根子軟，會不會有人又跟我說什麼肉不能吃，我就照做。」
《對吧》這首歌有著李東軒一貫的療癒嗓音，還有著男人細膩的情感，為普羅男性吐露不得不說出口的心情，李東軒說：「即使再怎麼深愛對方，也只能承認內心的疑問句，都已是肯定句，感情路已走到盡頭，對吧？」 李東軒分享唱作《對吧》的概念，表示「對吧」可以是疑問句、也可以是肯定句，「疑問句，是想確定我可以放下你了，對吧？ 肯定句，是我說服自己離開的答案，對吧。」表示：「誰不曾在愛裡受傷，但傷口總會結痂，對吧。」又說：「也許我們終不懂愛，才更能體會為何珍貴，對吧。」