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前11月稅收首突破3兆元　證交稅連11黑、年減逾4成

▲台股量縮，證交稅收也連11黑，年減41.7%，累計前11月年減925億元，創史上同期最大減量，年減36.4%，也是20年來最大減幅。（示意圖／翻攝Pexels）
▲台股量縮，證交稅收也連11黑，年減41.7%，累計前11月年減925億元，創史上同期最大減量，年減36.4%，也是20年來最大減幅。（示意圖／翻攝Pexels）

記者顏真真／台北報導

財政部今（9）日公布今（2022）年11月全國賦稅收入新台幣2536億元，年增0.4%，其中，受高基期影響，證交稅139億元，年減41.7%，也連續11個月呈現衰退，前11月年減925億元，為史上同期最大減量，年減36.4%，為20年來最大減幅。不過，今年前11月總稅收在所得所挹注下，達到3兆797億元，亦是首破3兆元大關。

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財政部統計，11月稅收實徵淨額與去年同月比較，以營業稅及營利事業所得稅各增加42及32億元較多，而證券交易稅則減少100億元。累計1至11月實徵淨額與上年同期比較，以營利事業所得稅增加3237億元、綜合所得稅增加1213億元、營業稅增加412億元較多，惟證交易稅減少925億元、貨物稅減少272億元。

累計前11月實徵淨額占累計分配預算數119.8%，占全年預算數113%，已較全年預算數高出3554億元，主要徵起稅目中，實徵淨額占分配預算數比率大於100%者有遺產稅（173.8%）、贈與稅（145.0%）、營所稅（141.3%）、綜所稅（123.3%）、營業稅（119.8%）、地價稅（106.5%）、關稅(105.8%）、菸酒稅（101.3%）、證交稅（100.2%），低於100%者有土增稅（90%）、貨物稅（81.9%）。

在證交稅部分，今年11月及前11月上市櫃股票平均每日成交值為2729億元、2924億元，較去年同期4587 億元、4697億元分別減少40.5%、37.74%，也使得11月證交稅收139億元，較去年同月減少100億元，年減41.7%，而累計1至11月實徵淨額1614億元，也較去年同期減少925億元，年減36.4%。

11月土地增值實徵淨額65元，較去年同月減少30億元，年減31.8%；累計1至11月實徵淨額851億元，減少145億元，年減14.6%，均因去年同期有大額稅款案件所致。

遺產稅11月遺產稅實徵淨額41億元，較去年同月增加16億元，年增60.8%；累計 1至11月實徵淨額332億元，較去年同期增加35億元，年增11.8%，均因大額稅款徵起案件增加。

在地價稅部分，11月實徵淨額551億元，較去年同月增加6億元，年增1.1%；累計1至11月實徵淨額595億元，較去年同期增加10億元，年增1.7%)，主因今年公告地價調整所致。

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