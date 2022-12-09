前11月稅收首突破3兆元　證交稅連11黑、年減逾4成

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累計前11月實徵淨額占累計分配預算數119.8%，占全年預算數113%，已較全年預算數高出3554億元，主要徵起稅目中，實徵淨額占分配預算數比率大於100%者有遺產稅（173.8%）、贈與稅（145.0%）、營所稅（141.3%）、綜所稅（123.3%）、營業稅（119.8%）、地價稅（106.5%）、關稅(105.8%）、菸酒稅（101.3%）、證交稅（100.2%），低於100%者有土增稅（90%）、貨物稅（81.9%）。
在證交稅部分，今年11月及前11月上市櫃股票平均每日成交值為2729億元、2924億元，較去年同期4587 億元、4697億元分別減少40.5%、37.74%，也使得11月證交稅收139億元，較去年同月減少100億元，年減41.7%，而累計1至11月實徵淨額1614億元，也較去年同期減少925億元，年減36.4%。
11月土地增值實徵淨額65元，較去年同月減少30億元，年減31.8%；累計1至11月實徵淨額851億元，減少145億元，年減14.6%，均因去年同期有大額稅款案件所致。
遺產稅11月遺產稅實徵淨額41億元，較去年同月增加16億元，年增60.8%；累計 1至11月實徵淨額332億元，較去年同期增加35億元，年增11.8%，均因大額稅款徵起案件增加。
在地價稅部分，11月實徵淨額551億元，較去年同月增加6億元，年增1.1%；累計1至11月實徵淨額595億元，較去年同期增加10億元，年增1.7%)，主因今年公告地價調整所致。