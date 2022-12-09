蔡依林新歌MV化身DJ　導演力邀拍電影她「12字」曖昧回應

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聊起看完MV後的感受，林柏宏表示，當初在家看MV初剪就看到哭了；蔡依林也直呼：「我自己看這支MV時，也是莫名眼淚就掉下來，有時候情感的東西，在靈魂深處會被勾起，不管這首歌或這部電影，都讓大家很有情感的連結。」林柏宏首度跟女神拍MV，他搞笑套用毛毛金句說：「不敢相信！」Jolin也開心表示，之前〈詩人漫步〉MV有找林柏宏演出，但她當時不在場，算是遠端情緣，這次透過電影主題曲，總算正式同台，更讚說：「我有先看到電影裡面兩位男主角的表現，今天再看到本人，很可愛！」林柏宏被女神稱讚一臉害羞，並趁機告白：「今天有拍一幕是她回眸對我笑，整個都要融化了。」
導演程偉豪也藉第3度合作MV的機會，積極對Jolin遞出未來演電影的邀約，但她透露看自己表演實在太害羞，儘管偉豪導演一直想推她入坑演戲，她都婉轉表示：「下輩子我投胎當演員的時候，我一定會打給你。」導演程偉豪則喊話：「Jolin的情感表達和渲染力都極高，甚至不輸很多我合作過的演員，很期待未來有機會在戲劇上合作。」蔡依林當場承諾：「等我哪天想明白，就會打給你。」
導演程偉豪首度挑戰喜劇融合驚悚、偵探元素，並結合性別議題的創新類型作品 《關於我和鬼變成家人的那件事》，因此在發想合適的電影主題曲時，直覺想到曾合作〈紅衣女孩〉、〈愛的羅曼死〉兩支MV的天后蔡依林，他表示：「Jolin平常突破自我、打破性別刻板的形象，非常符合電影想講的東西，將劇本寄過去後，馬上邀請成功，她甚至親力親為操刀擔任音樂製作人，讓我們很感動。」
〈親愛的對象〉MV則特別找來《當男人戀愛時》導演殷振豪執導，巧妙的劇情設計有如《關於我和鬼變成家人的那件事》電影前傳，解釋了林柏宏飾演的毛毛跟「毛嬤」王滿嬌之間親密的祖孫情，蔡依林在MV裡驚喜客串DJ一角，是這對祖孫打破隔閡、解開心結的關鍵人物。故事內容是關於「出櫃」，但出櫃並非傳統所想的性別認同，也可能是願意對重要的人分享藏在心底的秘密，如同MV中透過最後祖孫眼神的交會，彼此出櫃了，不再害怕對方知道自己的秘密。