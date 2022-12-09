新住民創業甘苦談　移民署Podcast說給你聽

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創業初期並非一帆風順，以為只要學會技術就好，還有許多細節與訣竅都是學問，並受疫情衝擊，讓她反思行銷策略，研究市場分析、擬定計畫，改變經營模式，投入網路行銷。一次偶然機會，客人聊天提到對越式洗髮的深刻印象，讓她想要把越南傳統洗頭、洗臉、敷臉到肩頸按摩的全套式紓壓SPA引進台灣，可以不用出國就可以體驗道地的越式洗頭，並且善用Facebook、Instagram等社群媒體行銷，一炮而紅。
為了領導團隊提升品牌的價值，她不斷提升自我的專業知能，經常參加政府辦理的相關課程，學習不同種類的美甲風格與最新資訊，也受邀擔任政府舉辦之美業大賽相關活動評審及分享創業經驗。她認為品牌的永續發展與經營，除提升美容技術外，更重要的是經營顧客關係。
在節目中也分享感謝家人的支持，創業初期的她常常晚歸，原來家人的擔心與不能諒解，因為她堅持努力不懈，家人終於也被她的勇氣感動。回憶當初的情景，正因為有這些嘗試和錯誤，才能成就現在的規模，讓她感性地表示「當你堅持，全宇宙都會來支持你」並鼓勵同樣懷有創業夢的新住民朋友，既然選擇了就要堅持到底，過程總會有起起落落，不要因為害怕而放棄，夢想才有可能實踐成真。
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