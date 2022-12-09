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新住民創業甘苦談　移民署Podcast說給你聽

▲陳氏雪（左2）與家人合照。（圖／移民署提供）
▲陳氏雪（左2）與家人合照。（圖／移民署提供）

記者賴正琳／綜合報導

內政部移民署「新住民培力發展資訊網」全新推出Podcast「新台客cha cha」節目，新住民在台生活故事說給你聽。最新一集「新住民創業甘苦談」，邀請越南籍新住民陳氏雪，分享創業的心路歷程，成功創業目標，建立品牌「紫色美人越式洗髮」，激勵人心的故事，都在節目中侃侃而談。

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陳氏雪表示，父親是企業家，從小耳濡目染也遺傳這項基因。剛嫁到台灣時，想要為家裡多賺一份薪水，和朋友合資姓名貼小本生意，展開創業的第一步，但乏人問津，後來改做手機包膜，也是門可羅雀，開始著手研究開店地點、人潮，偶然看到美甲店時常大排長龍，激發起自己愛美的天性，開始學習美甲、美容技術，又轉行投入美容業。

創業初期並非一帆風順，以為只要學會技術就好，還有許多細節與訣竅都是學問，並受疫情衝擊，讓她反思行銷策略，研究市場分析、擬定計畫，改變經營模式，投入網路行銷。一次偶然機會，客人聊天提到對越式洗髮的深刻印象，讓她想要把越南傳統洗頭、洗臉、敷臉到肩頸按摩的全套式紓壓SPA引進台灣，可以不用出國就可以體驗道地的越式洗頭，並且善用Facebook、Instagram等社群媒體行銷，一炮而紅。

為了領導團隊提升品牌的價值，她不斷提升自我的專業知能，經常參加政府辦理的相關課程，學習不同種類的美甲風格與最新資訊，也受邀擔任政府舉辦之美業大賽相關活動評審及分享創業經驗。她認為品牌的永續發展與經營，除提升美容技術外，更重要的是經營顧客關係。

在節目中也分享感謝家人的支持，創業初期的她常常晚歸，原來家人的擔心與不能諒解，因為她堅持努力不懈，家人終於也被她的勇氣感動。回憶當初的情景，正因為有這些嘗試和錯誤，才能成就現在的規模，讓她感性地表示「當你堅持，全宇宙都會來支持你」並鼓勵同樣懷有創業夢的新住民朋友，既然選擇了就要堅持到底，過程總會有起起落落，不要因為害怕而放棄，夢想才有可能實踐成真。

想聽創業成功又激勵人心的故事，歡迎上新住民培力發展資訊網或搜尋「新台客cha cha」收聽與訂閱。培力網將錄製更多真實動人的故事，陪伴新住民在台異地生根。

▲陳氏雪（右1）與員工合照。（圖／移民署提供）
▲陳氏雪（右1）與員工合照。（圖／移民署提供）

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