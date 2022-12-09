高雄影城慶開幕！上週爆米花活動　10日推「1元看電影」

歌劇院歲末爵士音樂會 歡迎穿扮復古風體驗爵士饗宴

▲臺中國家歌劇院歲末音樂會，是一場狂歡復古趴，也歡迎入場觀眾穿扮復古要票選造型獎。（圖／記者金武鳳攝，2022.12.9)
▲臺中國家歌劇院歲末音樂會，是一場狂歡復古趴，也歡迎入場觀眾穿扮復古要票選造型獎。（圖／記者金武鳳攝，2022.12.9)

記者金武鳯/台中報導

臺中國家歌劇院歲末音樂會「來狂歡吧！超復古爵士趴」，將於12月30、31日登場。由爵士小號手魏廣晧等人，以「搖擺之夜」及「放克之夜」2主題，連續演出2場不同曲目的爵士音樂會，帶領觀眾回到爵士樂黃金年代。歌手YELLOW黃宣高聲宣示：狂歡奔放樂音，一定會讓觀眾嗨到站起來搖擺舞動！

我是廣告 請繼續往下閱讀
歌劇院9日舉辦宣傳會，小號手魏廣晧領軍，和歌手鍾琪、史茵茵、黃宣，鋼琴手許郁瑛、低音提琴手山田洋平，以及臺灣鼓王黃瑞豐，帶來Summertime等爵士組曲；強有力的節奏、奔放自在樂音、以及歌手們迷人聲線，讓全場歡樂氣氛宛如跨年夜！

▲歌劇院歲末爵士音樂會，今天進行演前宣傳，歡樂氣氛 彷彿提前過跨年夜。（圖／記者金武鳳攝，2022.12.9)
▲歌劇院歲末爵士音樂會，今天進行演前宣傳，歡樂氣氛 彷彿提前過跨年夜。（圖／記者金武鳳攝，2022.12.9)
歌劇院藝術總監邱瑗表示，歌劇院連續4年的歲末音樂會，已成為大臺中地區的「城中盛事」，從2019歌劇音樂會《風流寡婦》、2020爵士《今夜歌劇院很搖擺》、2021阿卡貝拉《去歌劇院輕旅行！》，每每帶給觀眾的不只是一個演出，而是年終節慶的儀式，希望疫後大家能放開內心束縛，到歌劇院感受優雅又狂放的跨年夜。 

由於爵士音樂會標榜復古趴，魏廣呼籲觀眾「穿上你的喇叭褲，來歌劇院一起搖擺！」他強調，連續2夜演出的都是爵士大樂團，從美國30年代開始，這就是要讓人跳舞的編制，尤其在節慶時聽到，會特別有過節感覺，屆時大家都穿著30年代到80年代的復古風服裝，無論是《大亨小傳》的西服、小洋裝，甚至是旗袍、馬褂都適合。歌劇院已宣布，屆時會票選出當天最佳造型獎。

 2場爵士音樂會曲目不同，30日「搖擺之夜」將演繹30至50年代歌舞電影《搖擺樂時代》、百老匯音樂劇《海上情緣》、《花紅酒綠》等經典爵士曲目。31日「放克之夜」，邀請到音樂色彩多元、舞台風格狂放不羈的YELLOW黃宣登場，展現他獨特的靈騷聲線，與默契十足的爵士大樂團聯手，帶領觀眾從湯姆．瓊斯、麥可．傑克森、詹姆士．布朗到史提夫．汪達，感受從靈魂深處呼喊，被放克節奏感染擺動的一晚。



台中跨年晚會添大卡司 韓國藝人SHAUN空降台中演出

台中耶誕嘉年華16日點燈 「心花朵朵」耶誕樹璀璨登場

台中星級飯店雙12暖慶開跑 身份證中2碼享優惠

除夕館內圍爐宴一席難求 台中飯店餐廳競推外帶年菜組

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀