歌劇院歲末爵士音樂會 歡迎穿扮復古風體驗爵士饗宴

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歌劇院藝術總監邱瑗表示，歌劇院連續4年的歲末音樂會，已成為大臺中地區的「城中盛事」，從2019歌劇音樂會《風流寡婦》、2020爵士《今夜歌劇院很搖擺》、2021阿卡貝拉《去歌劇院輕旅行！》，每每帶給觀眾的不只是一個演出，而是年終節慶的儀式，希望疫後大家能放開內心束縛，到歌劇院感受優雅又狂放的跨年夜。
由於爵士音樂會標榜復古趴，魏廣呼籲觀眾「穿上你的喇叭褲，來歌劇院一起搖擺！」他強調，連續2夜演出的都是爵士大樂團，從美國30年代開始，這就是要讓人跳舞的編制，尤其在節慶時聽到，會特別有過節感覺，屆時大家都穿著30年代到80年代的復古風服裝，無論是《大亨小傳》的西服、小洋裝，甚至是旗袍、馬褂都適合。歌劇院已宣布，屆時會票選出當天最佳造型獎。
2場爵士音樂會曲目不同，30日「搖擺之夜」將演繹30至50年代歌舞電影《搖擺樂時代》、百老匯音樂劇《海上情緣》、《花紅酒綠》等經典爵士曲目。31日「放克之夜」，邀請到音樂色彩多元、舞台風格狂放不羈的YELLOW黃宣登場，展現他獨特的靈騷聲線，與默契十足的爵士大樂團聯手，帶領觀眾從湯姆．瓊斯、麥可．傑克森、詹姆士．布朗到史提夫．汪達，感受從靈魂深處呼喊，被放克節奏感染擺動的一晚。