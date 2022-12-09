異國風情嘉年華在新竹　國際移民日明登場

新竹縣約有近1萬5000名新住民人口，新竹縣政府為慶祝一年一度的移民日，本周六12月10日上午 9時至13時將在新瓦屋客家文化保存區舉辦「2022國際移民日嘉年華」，規劃多元文化舞台展演、模範新住民表揚活動、異國風美食攤位、闖關互動以及限量印度henna彩繪體驗等，參與現場闖關還可拿到美食券與贈品等好康，想一次體驗各國不同風情樣貌的鄉親千萬不能錯過！
記者賴正琳／綜合報導
新竹縣長楊文科表示，新竹縣是多元文化的城市，有客家人、閩南人、外省人、原住民及新住民等五大族群，為促進多元文化交流，新竹縣政府每年年底都會為新住民舉辦一場大型的文化多元融合盛會，今年也不例外，安排系列精采活動，藉此讓各族群推廣多元文化，讓新住民與在地居民相互了解，彼此尊重不同文化，展現多元和諧的氛圍。同時為感謝新住民融入臺灣的努力與付出，也舉辦成長共融新住民表揚活動，表揚模範新住民家庭與新住民。
社會處指出，新竹縣新住民人口主要來自中國大陸、日本、韓國及東南亞國家的配偶，中國大陸有7468人、越南有2812人、印尼有2514人、菲律賓686人、泰國350人、日本108人、韓國75人、柬埔寨53人，各地均有不同文化特色，為讓民眾更了解更多新住民特色文化，每年移民日邀請新住民展售家鄉美食，並推出特色創意商品市集，拉近新住民與在地居民彼此的距離。