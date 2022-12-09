廖科溢到底帥在哪？2年前超強答題片曝 連曾國城也著迷
金鐘主持廖科溢，日前娶走僅認識8天的美女主播秦綾謙，開啟人生第二春，結果卻遭到多名女性爆料劈腿，深陷桃色感情風暴，也勾起網友好奇心，開始質疑廖科溢到底是哪裡帥？結果透過YouTube演算法，讓廖科溢兩年前的答題影片再度翻出，意外獲得討論。
娛樂中心/綜合報導
原來廖科溢2年前曾參加節目《全民星攻略》，一身帥氣西裝、文青的造型，立刻吸引全場目光，由於這是廖科溢第二次挑戰，也讓曾國城對於上次的經驗印象深刻，「所以這個人我說，他的行萬里路，真的讓他勝讀萬卷書，他帥的真的很有層次。」更誇他是知名文學作家謝哲青的接班人。
結果廖科溢就憑著冷靜又沉穩的邏輯、經驗，還有一點點的運氣成分，連續答對9項極其困難的題目，無論時事、研究、知識、金庸小說等等，就連哪位歷史人物因為吃魚去世，都能迎刃而解，獲得所有人的掌聲和佩服。
如今，隨著廖科溢的醜聞爆發後，這段影片也被YouTube演算法翻出，大家紛紛留言，「有酒窩，有桃花眼，有笑顏，偶有靦腆，有表象的知性內斂，難怪那麼多女生栽了下去，可惜這樣的男生不專情啊」、「我還是很欣賞廖先生的靈魂」、「看完新聞馬上過來」、「時間被突破真的帥」、「神奇的演算法，帶大家來看看這男人了」、「自爆最喜歡鹿鼎記，難怪是時間管理大師，韋科溢，你真的很科溢啊你！」（編輯：詹鎰睿）