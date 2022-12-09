百桌除夕圍爐宴早滿席 台南擔仔麵推年菜外帶極品澎湃
疫後餐飲商機大噴發，位於台中市大墩路的台南担仔麵海鮮餐廳拼經濟，今日宣布玉兔年春節10天年假，維持開門迎客，正常營業。至於除夕當天館內圍爐宴，100桌早於9月搶訂一空。台南擔仔麵餐廳為服務向隅客人，推出當日現煮熱食外帶年菜，有經典單品、5人份及10人份極品桌菜組合，選擇更多元，方便消費者在家也能品嚐飯店級澎湃佳餚。
記者金武鳯/台中報導
台南担仔麵海鮮餐廳一貫秉持嚴選頂級海鮮食材，講究自然烹調手法，享譽30載的海鮮料理，以及招牌手工創意美食，是政商名流追求美味、極致膳食的最佳表現。適逢歲末年終防疫政策逐步鬆綁，餐飲業景氣回升之際，由林炳章大師團隊研發、創新的『玉兔迎春福滿門-春節年菜』系列佳餚，將帶給消費者極品美味饗宴。
玉兔春節假期長達十天，台南擔仔麵餐廳已經宣布，正常營業，所以，除了除夕內用圍爐宴已滿席外，年假裡不想動手烹調的人，無論初二回娘家或春節闔家團圓宴，台南擔仔麵都全面供應，桌菜12800元起，套餐每人1880元起，菜色豐富，食材新鮮，品質有保證。
此外，除夕圍爐宴內用一席難求之際，台南擔子麵餐廳也推出外帶年菜，包括精緻單品年菜，以及5人份量5800元組，10人份量9800元組及16800元組的桌菜組合。其中桌菜組合的菜色，幾乎囊括餐廳招牌菜，諸如鮑魚御品佛跳牆、魚翅花膠海鮮鍋、開運人蔘悶燉雞，蒜味葛粉蒸龍蝦、燒烤德式燻豬腳、蔥香清蒸龍虎斑魚等，皆可見到在各組合搭配中，消費者可依實際人口數與預算做選擇。
業者表示，凡訂購外帶桌菜組，一律提供精美實用的即時烹調溫熱包裝禮盒，送禮自用兩相宜。預購10人份外帶桌菜，加送『港式臘味蘿蔔糕一條』。此外，台南担仔麵海鮮餐廳很周到，準備系列春節御膳伴手禮盒，有高粱酒香腸禮盒，烏魚子干貝XO醬禮盒，一口鮮烏魚子禮盒、黑鮪魚罐頭禮盒及澎湖花枝丸禮盒等，方便客人春節走春拜年送禮，大方又體面。服務專線 : 04-23208